Biharsharif Result LIVE: बिहारशरीफ चुनाव नतीजा, मतगणना शुरू; सुनील या उमैर खान में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Biharsharif Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की बिहारशरीफ असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार छठी बार जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के उमैर खान उन्हें हरा देंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की बिहारशरीफ सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। भाजपा के सुनील कुमार और कांग्रेस के उमैर खान के बीच हार-जीत का मुकाबला है। सुनील कुमार यहां से पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2020 के चुनाव में उन्होंने राजद के सुनील कुमार को हराया था। इस बार महागठबंधन ने राजद की जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार को उतारा है। अब देखना होगा क्या सुनील कुमार छठी बार चुनाव जीतते हैं या फिर कांग्रेस उम्मीदवार उमैर खान से हार जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

सुबह 7:42 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

बिहारशरीफ विधानसभा सीट नालंदा जिले में आती है। यह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर कुर्मी-कोइरी आबादी सबसे ज्यादा है। इस जाति से आने वाले सुनील कुमार यहां से लगातार पांच बार विधायक चुने गए हैं। वे तीन बार जनता दल यूनाइटेड और दो बार भारतीय जनता पार्टी में रहकर चुनाव जीते हैं। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सर्वाधिक 5 बार चुनाव जीता, लेकिन 1985 के बाद कभी भी उसका विधायक नहीं बन पाया। सीपीआई ने 4, जेडीयू और बीजेपी ने 3-3 और आरजेडी ने एक बार यहां जीत हासिल की है।