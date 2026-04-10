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बिहार में 'काल बैसाखी' का कहर! तपती दोपहर में अचानक काली रात; मौसम विभाग का महा-अलर्ट

Apr 10, 2026 04:19 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार में प्री-मानसून सिस्टम 'काल बैसाखी' सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण अगले 24-48 घंटों तक मौसम करवट लेता रहेगा।

बिहार में 'काल बैसाखी' का कहर! तपती दोपहर में अचानक काली रात; मौसम विभाग का महा-अलर्ट

Bihar News: अप्रैल की उस तपती दोपहर की कल्पना कीजिए, जब सूरज आग उगल रहा हो और अचानक आसमान का रंग गहरा स्लेटी होकर डराने लगे। धूल का गुबार ऐसा उठे कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाए और फिर शुरू हो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ओलावृष्टि का तांडव। बिहार में इसी खौफनाक मंजर को 'काल बैसाखी' कहा जाता है, जो अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम का यह यू-टर्न कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर-पश्चिमी चक्रवातीय सिस्टम ( Cyclonic System ) के मिलन का नतीजा है। अगले 24 घंटे बिहार के लिए बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने तेवर पूरी तरह बदल लिए हैं।

19 जिलों पर 'येलो अलर्ट' का साया

मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी बिहार के 19 जिलों- सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, और कटिहार समेत अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। विभाग की चेतावनी है कि यह हवाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि कच्चे घरों, पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

क्या है 'काल बैसाखी'?

अक्सर लोग इसे सामान्य आंधी-तूफान समझ लेते हैं, लेकिन 'काल बैसाखी' अप्रैल-मई में आने वाला एक विनाशकारी तूफान है। यह तब बनता है जब उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और दक्षिण-पूर्व से आने वाली गर्म-नम हवाएं आपस में टकराती हैं। इस टकराव से वातावरण इतना अस्थिर हो जाता है कि अचानक तेज आंधी, बिजली और ओले गिरना शुरू हो जाते है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सिस्टम अगले 2-3 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद धीरे-धीरे आसमान साफ होगा और अप्रैल के मध्य तक पारा 35-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा।

कैसा रहेगा पटना का मौसम?

राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। शहर में भारी बारिश की संभावना तो कम है, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, नमी बढ़ने के कारण दिन के समय उमस लोगों को बेचैन कर सकती है। बीते 24 घंटों में औरंगाबाद के कुटुंबा में सबसे ज्यादा 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कैमूर 38.1°C के साथ राज्य का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं, विभाग ने किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि ओले और तेज हवाएं फसल को भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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