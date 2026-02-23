बिहार के कलियुगी बेटे की करतूत, गोपालगंज में महज सौ रुपए के लिए काट दिया मां का गला; पुलिस ने दबोचा
सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र रामभरोसे रावत ने दोपहर में अपनी मां से सौ रुपये की मांग की। मां के रुपए देने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने पर उसने मां पर हमला कर दिया।
बिहार के गोपालगंज में एक कलियुगी बेटे ने हैवानियत की हद कर दी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी बीन टोली गांव में रविवार की दोपहर एक बेटे ने अपनी ही मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतका की पहचान गणेश रावत की 50 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में हुई है। मां की हत्या करने के बाद वह घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हत्यारे बेटे को कठोर सजा देने की मांग की जा रही है। बाद में पुलिस ने छापेमारी करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सुमित्रा देवी के बड़े पुत्र रामभरोसे रावत ने दोपहर में अपनी मां से सौ रुपये की मांग की। मां के रुपए देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में आएंगे तो ले लेना। इस पर रामभरोसे गुस्से में आपा खो बैठा। पहले उसने मां से पैसे देने की जिद की और फिर मारपीट पर उतारु हो गया। विवाद बढ़ने पर उसने मां पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके बाद धारदार हथियार से रेतकर फरार हो गया। गांव के लोगों ने स्थानीय थाना पुलिस को कांड की जानकारी दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची तबतक आरोपी बेटा फरार हो चुका था। उसने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया और आरंभिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। पुलिस ने आरोपित बेटे को छापेमारी कर धर दबोचा। हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
मामले में पुलिस को लिखित शिकायत का इंतजार है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान ने बताया कि परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि एसडीपीओ सदर राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया गया है। एफएसएल की टीम की मदद से छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के बारे में ग्रामीणों से भी जानकारी ली जा रही है।
