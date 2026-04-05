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पटना में बनेगा बिहार का पहला LPG शवदाह गृह, सिर्फ 1 रुपये में मिली 2 एकड़ जमीन

Apr 05, 2026 02:30 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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पटना के दीघा में बिहार का पहला गैस (LPG) आधारित शवदाह गृह बनाया जा रहा है। पटना नगर निगम ने ईशा आउटरीच संस्था को 2.11 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपये की लीज पर दी है। इसका मकसद पर्यावरण को बचाना और गंगा प्रदूषण को कम करना है। लकड़ी से अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी जारी रहेगी।

पटना में बनेगा बिहार का पहला LPG शवदाह गृह, सिर्फ 1 रुपये में मिली 2 एकड़ जमीन

Patna News: राजधानी पटना में अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और भी हाईटेक और प्रदूषण मुक्त होने वाली है। दीघा घाट पर बिहार का पहला LPG शवदाह गृह बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पटना नगर निगम और ईशा फाउंडेशन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि पटना नगर निगम ने 2.11 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए मात्र 1 रुपये पर 'ईशा आउटरीच' को लीज पर दी है। यानी संस्था को जमीन के लिए कोई भारी-भरकम किराया नहीं देना होगा।

पर्यावरण को होगा बड़ा फायदा

अभी दीघा घाट पर लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। वहीं, अंतिम संस्कार के समय काफी धुआं निकलता है और गंगा का पानी भी गंदा होता है। नया गैस आधारित प्लांट लगने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि पेड़ों की कटाई भी रुकेगी। यह सिस्टम पूरी तरह से साफ-सुथरा और आधुनिक होगा।

क्या लकड़ी वाला सिस्टम बंद होगा?

बता दें कि जो लोग पुरानी परंपरा के हिसाब से लकड़ी से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से इंतजाम रहेगा। लेकिन गैस वाला विकल्प उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और कम समय में सलीके से अंतिम विदाई देना चाहते हैं। एलपीजी शवदाह गृह बन जाने के बाद भी लकड़ी से अंतिम संस्कार होते रहेंगे।

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जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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