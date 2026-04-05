पटना में बनेगा बिहार का पहला LPG शवदाह गृह, सिर्फ 1 रुपये में मिली 2 एकड़ जमीन
पटना के दीघा में बिहार का पहला गैस (LPG) आधारित शवदाह गृह बनाया जा रहा है। पटना नगर निगम ने ईशा आउटरीच संस्था को 2.11 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपये की लीज पर दी है। इसका मकसद पर्यावरण को बचाना और गंगा प्रदूषण को कम करना है। लकड़ी से अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
Patna News: राजधानी पटना में अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और भी हाईटेक और प्रदूषण मुक्त होने वाली है। दीघा घाट पर बिहार का पहला LPG शवदाह गृह बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए पटना नगर निगम और ईशा फाउंडेशन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि पटना नगर निगम ने 2.11 एकड़ भूमि 33 वर्षों के लिए मात्र 1 रुपये पर 'ईशा आउटरीच' को लीज पर दी है। यानी संस्था को जमीन के लिए कोई भारी-भरकम किराया नहीं देना होगा।
पर्यावरण को होगा बड़ा फायदा
अभी दीघा घाट पर लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। वहीं, अंतिम संस्कार के समय काफी धुआं निकलता है और गंगा का पानी भी गंदा होता है। नया गैस आधारित प्लांट लगने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि पेड़ों की कटाई भी रुकेगी। यह सिस्टम पूरी तरह से साफ-सुथरा और आधुनिक होगा।
क्या लकड़ी वाला सिस्टम बंद होगा?
बता दें कि जो लोग पुरानी परंपरा के हिसाब से लकड़ी से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से इंतजाम रहेगा। लेकिन गैस वाला विकल्प उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और कम समय में सलीके से अंतिम विदाई देना चाहते हैं। एलपीजी शवदाह गृह बन जाने के बाद भी लकड़ी से अंतिम संस्कार होते रहेंगे।