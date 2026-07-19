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यूपीएससी में बिहारियों को टॉप करने भी अब नहीं मिलेगा बिहार कैडर, शून्य हो गई 'इनसाइडर वैकेंसी'

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, कौशलेन्द्र मिश्रा, पटना
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अब यूपीएससी क्लीयर करने वाले बिहारियों का बिहार कैंडर में पदस्थापन पाने का सपना पूरा नहीं होगा। दरअसल 2025 बैच में ईडब्ल्यूएस-जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ‘इनसाइडर वैकेंसी’ (गृह राज्य का कोटा) शून्य कर दिया गया है। 

यूपीएससी में बिहारियों को टॉप करने भी अब नहीं मिलेगा बिहार कैडर, शून्य हो गई 'इनसाइडर वैकेंसी'

रिपोर्ट : कौशलेन्द्र मिश्रा - संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा में अगर सामान्य या ओबीसी श्रेणी का बिहारी उम्मीदवार ऑल इंडिया टॉप भी कर ले, तो उसे 2027 में गृह राज्य (बिहार) का कैडर नहीं मिलेगा। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने बिहार सरकार को 2025 बैच के आईएएस अफसरों का ‘सोशल पैटर्न’ भेजा है। इसके अनुसार, 2025 बैच में ईडब्ल्यूएस-जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ‘इनसाइडर वैकेंसी’ (गृह राज्य का कोटा) शून्य कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अप्रैल-मई 2027 में जब 2025 बैच के आईएएस अफसर बिहार में फील्ड पोस्टिंग पर उतरेंगे, तो उनमें सामान्य और ओबीसी वर्ग का कोई भी स्थानीय बिहारी नहीं होगा। सामान्य श्रेणी से 2 और ओबीसी से 3 अफसर बिहार आएंगे, लेकिन ये सभी बाहरी राज्यों के मूल निवासी होंगे। वहीं, अनुसूचित जाति से 2 और अनुसूचित जनजाति से 1 अफसर बिहार के ही (इनसाइडर) होंगे। लगातार घट रही ‘इनसाइडर वैकेंसी’ से बिहार की नौकरशाही का ‘लोकल कनेक्शन’ काफी हद तक टूट जाएगा।

अफसरों की संख्या भी घट रही

आईएएस अफसरों के 2021 से 2025 तक के पांच बैच में से चार बैच (2021, 2022, 2023 और 2025) में ‘जनरल कैटेगरी’ से किसी को होम कैडर नहीं मिला है। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 2020 बैच में एक, 2022 में दो और 2023 में एक बिहारी आईएएस को होम कैडर मिला। 2021 और 2025 में यह संख्या जीरो रही। बिहार आने वाले अफसरों की कुल संख्या भी घट रही है। 2022 और 2023 बैच में 11-11 अफसर मिले, 2024 बैच में 10 मिले और 2025 बैच में केवल 9 अफसर ही मिलेंगे।

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2025 बैच (जो 2027 में बिहार आएंगे) का गणित

● कुल नए आईएएस अफसर आएंगे : 9

● जनरल (अनारक्षित): 2 अफसर (दोनों बाहरी राज्यों के)

● ओबीसी: 3 अफसर (तीनों बाहरी राज्यों के)

● अनुसूचित जाति: 2 अफसर (दोनों बिहार के स्थानीय निवासी)

● अनुसूचित जनजाति: 1 अफसर (बिहार का स्थानीय निवासी)

बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल स्थगित

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 26 जुलाई 2026 को होने वाली 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हालांकि स्थगित करने का कारण नहीं बताया गया है। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि परीक्षा की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। यूपीएससी में बिहारियों को टॉप करने भी अब नहीं मिलेगा बिहार कैडर, शून्य हो गई 'इनसाइडर वैकेंसी'

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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