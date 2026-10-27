दिवाली-छठ पर बिहार आने में आफत, हवाई किराया लगभग 30 हजार; दिल्ली-बेंगलुरु और मुंबई से सफर महंगा

दिवाली-छठ से अहम पर्व-त्योहार के मौके पर बाहर रहने वाले बिहारियों को बिहार आने के लिए महंगा किराया चुकाना होगा। मुंबई से पटना आने में सात नवंबर को अधिकतम किराया लगभग 30 हजार रुपये है। इस दिन सुबह 9.30 बजे के स्पाइस जेट के विमान का किराया 29 हजार 952 रुपये है।

पटना, मुख्य संवाददाता। दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व अब करीब आ चुके हैं और विभिन्न महानगरों से इन त्योहारों में घर आने की इच्छा रखने वाले बिहारियों के लिए सफर बेहद महंगा हो चुका है। मुंबई से पटना का हवाई करिया तो लगभग 30 हजार रुपया पहुंच चुका है। बेलगाम हवाई किराये की वजह से इस दिवाली और छठ में अन्य शहरों से पटना आना मुश्किल है। बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि से किराया चार गुना तक महंगा हो गया है। दिवाली से एक दिन पहले यानी सात नवंबर को बेंगलुरु पटना मार्ग पर न्यूनतम किराया 26 हजार और अधिकतम किराया 29 हजार के पार हो गया है।

हवाई किराये में मनमर्जी की वजह से एक परिवार को केवल पटना आने में एक लाख रुपये तक खर्च करना पड़ रहा है। बुकिंग एप के अनुसार सात नवंबर को दोपहर 2.45 बजे इंडिगो की फ्लाइट का किराया 26 हजार 53 रुपये है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के दोपहर 1.10 का विमान का अधिकतम किराया 29,178 रुपये है। दिवाली के दिन इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 18 हजार 73 रुपये है जबकि सुबह 8.25 की फ्लाइट का अधिकतम किराया 24 हजार 215 रुपये है। सामान्य दिनों में छह से आठ हजार रहता है। 13 नवंबर को दोपहर 2.45 बजे के विमान का किराया 19 हजार 490 रुपये है।

नई दिल्ली-पटना के लिए मारामारी महत्वपूर्ण ट्रेनों में कंफर्म टिकट का टोटा होने से नई दिल्ली मार्ग पर सबसे ज्यादा बुकिंग की मारामारी है। दिवाली से एक दिन पहले सात नवंबर को सुबह सात बजे की स्पाइस जेट की उड़ान का किराया 13,188 है। दोपहर 2.50 के विमान का किराया 17,209 है जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 7.35 का किराया 26,179 तक पहुंच गया है। छठ से पहले 13 नवंबर को इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 15,488 है। इस दिन स्पाइस जेट के दोपहर 2.50 बजे की उड़ान का किराया 26 हजार 458 रुपये है। सामान्य दिनों पर इस मार्ग पर किराया चार से छह हजार के बीच होता है।

मुंबई -पटना मार्ग पर भी राहत नहीं, किराया लगभग 30 हजार मुंबई से पटना आने में सात नवंबर को अधिकतम किराया लगभग 30 हजार रुपये है। इस दिन सुबह 9.30 बजे के स्पाइस जेट के विमान का किराया 29 हजार 952 रुपये है। वेब चेन करते समय सीट चयन के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी है। इस दिन इस मार्ग पर एयर इंडिया के शाम सात बजे के विमान का न्यूनतम किराया 18 हजार 812 रुपये है। वहीं इंडिगो के शाम 3.05 बजे का किराया 25 हजार 643 रुपये है। दस नवंबर को इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 18 हजार 812 रुपये है जबकि अधिकतम किराया 29 हजार 972 रुपये है।