Bihariganj Result LIVE: बिहारीगंज चुनाव नतीजा; निरंजन मेहता या रेणु कुमारी कौन जीतेगा?

संक्षेप: Bihariganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जदयू के निरंजन मेहता लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं, जबकि राजद की रेणु कुमारी और जन सुराज के अमलेश रॉय उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं।

Bihariganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहां से जदयू ने लगातार तीसरी बार निरंजन कुमार मेहता को मैदान में उतारा है। वहीं, राजद ने रेणु कुमारी पर दांव खेला है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी ने अमलेश रॉय को टिकट दिया है। निरंजन कुमार मेहता 2015 में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र चरण यादव और 2020 में कांग्रेस की सुभाषिनी यादव को हराया था। शुभाषिनी के पिता शरद यादव चार बार मधेपुरा से सांसद चुके हैं।

2008 में परिसीमन के बाद बिहारीगंज विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। वहीं, पहली बार 2010 में हुए चुनाव में जनता दल यूनाइडेट के टिकट पर रेणु कुमारी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2015 और 2020 में जेडीयू के ही निरंजन कुमार मेहता विधायक बने। 2015 में कांग्रेस की सुभाषिनी यादव को 18 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। सुभाषिनी के चार बार के सांसद पिता शरद यादव ने इस सीट से लालू प्रसाद यादव को हराया था। इसके अलावा 2015 में भी निरंजन कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र चरण यादव 30 हजार वोटों के अंतर से मात दी थी।