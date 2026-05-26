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गुरुग्राम में बिहारी युवक के साथ बर्बरता, भाषा न समझने पर पीट-पीटकर किया अधमरा; केस दर्ज

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान
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Bihar News: गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 में शराब के नशे में धुत युवकों ने भाषा समझ न आने पर बिहार के युवक को बेरहमी से पीटा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

गुरुग्राम में बिहारी युवक के साथ बर्बरता, भाषा न समझने पर पीट-पीटकर किया अधमरा; केस दर्ज

Bihar News: हरियाणा के गुरुग्राम से एक बार फिर क्षेत्रवाद और गुंडागर्दी की एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के पॉश इलाके डीएलएफ फेज-3 में भाषा विवाद को लेकर बिहार के एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। आरोपियों ने पीड़ित पर तब तक थप्पड़ और मुक्के बरसाए, जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगीं। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने एक बार फिर दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले युवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दोस्त ने कमरे पर बुलाया, नशे में धुत थे अन्य युवक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम संदेरा निवासी आदित्य राज पाण्डेय के रूप में हुई है। आदित्य फिलहाल डीएलएफ फेज-3 के यू-ब्लॉक में किराए पर रहते हैं और सेक्टर-48 स्थित 'टेलीपरफॉर्मेंस' कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना 20 मई 2026 की रात की है। उनके सहकर्मी और दोस्त अंश त्यागी ने फोन कर उन्हें अपने एक अन्य दोस्त जोएल के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया। आदित्य जब रात करीब 2 बजे दोस्त के कमरे पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही अंश त्यागी, जोएल के अलावा उदय सनसनवाल, निखिल सनसनवाल और एक लड़की मौजूद थी। कुछ देर बाद जोएल नीचे बाजार से खाने-पीने का सामान लेने चला गया। कमरे में मौजूद उदय और निखिल शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे।

भाषा समझ नहीं आई तो बरसाने लगे थप्पड़ और मुक्के

आरोप है कि शराब के नशे में धुत उदय और निखिल ने आदित्य से वहां की स्थानीय भाषा में कुछ कहा, जो उसे समझ नहीं आया। भाषा समझ न आने पर दोनों भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब आदित्य ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने आदित्य पर तब तक थप्पड़ और मुक्के बरसाए जब तक कि वह लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। पीड़ित के चेहरे, खासतौर पर दोनों आंखों पर मुक्कों के गंभीर प्रहार किए गए, जिससे उसकी आंखें सूजकर काली पड़ गई हैं।

डीएलएफ फेज-3 थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू

घटना के बाद पीड़ित को अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। होश में आने के बाद पीड़ित ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीएलएफ फेज-3 थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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