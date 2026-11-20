दुनिया के बाजार में बिकेगें बिहारी प्रॉडक्ट्स, सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान; डीएम-एसपी को खास निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार अपने उत्पादों की निर्यात का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए यहां के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच कायम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी। बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापार एवं बाजार में भी राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयात-निर्यात को बढ़ावा देना, नए बाजारों की पहचान कर मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना आवश्यक है। 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से ऐसे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों को बेहतर अवसर एवं कम शुल्क का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। इस अवसर पर उन्होंने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया।
हर माह उद्योगपतियों संग बैठक करें डीएम-एसपी
चौधरी ने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। कानून और नीतियां बनाने के साथ-साथ उनका लाभ उद्यमियों एवं व्यापारियों तक पहुंचाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
बिहार बनेगा निर्यात हबः श्रेयसी सिंह
इस मौके पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार अब बाजार नहीं रहेगा बल्कि, उत्पादन और देश का अग्रणी निर्यात का हब बनेगा। गयाजी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बिहार के मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम, भागलपुर का रेशम, कतरनी चावल जैसे बिहार के उत्पादों की वैश्विक पहचान है। बिहार में बने जूते रूस के बाजार में बिक रहे हैं। अपने राज्य के अन्य उत्पादों को वैश्वविक बाजार तक ले जाने के लिए सरकार काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें