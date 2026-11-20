मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार अपने उत्पादों की निर्यात का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसके लिए यहां के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच कायम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी। बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापार एवं बाजार में भी राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयात-निर्यात को बढ़ावा देना, नए बाजारों की पहचान कर मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना आवश्यक है। 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से ऐसे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों को बेहतर अवसर एवं कम शुल्क का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। इस अवसर पर उन्होंने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया।

हर माह उद्योगपतियों संग बैठक करें डीएम-एसपी चौधरी ने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। कानून और नीतियां बनाने के साथ-साथ उनका लाभ उद्यमियों एवं व्यापारियों तक पहुंचाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।