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मनाली घूमने गए बिहारी परिवार की 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, वैशाली
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मनाली घूमने गए एक बिहारी परिवार की कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मां और मासूम बेटे की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। मृतक मूलरूप से वैशाली के रहने वाले थे। 

मनाली घूमने गए बिहारी परिवार की 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

गुरुग्राम से मनाली घूमने गए बिहार के एक परिवार की कार 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसमें सवार वैशाली जिले के मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान वैशाली थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव निवासी दीपक कमार की 26 वर्षीय पत्नी तन्नू और 11 महीने के मासूम बेटे दक्ष के रूप में हुई है। वहीं, एक महिला रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। तन्नू अपने पति, बच्चों, भाई और चाची के साथ मनाली घूमने गई थी। रोहतांग जाने के दौरान उनकी कार फिसलकर खाई में गिर गई।

मृतका के चचेरे ससुर मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि तन्नू अपने पति एवं भाई के साथ गुरुग्राम से मनाली घूमने गई थी। वह दो दिन पहले घूमने के लिए गुरुग्राम से निकले थे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले स्थित पोकसर में बुधवार को उनकी कार सड़क से फिसलकर 200 फीट नीचे खाई में गिर गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही लाहौल पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मां और बेटे का शव मनाली अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमोर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सिवानी मेहला ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कार के फिसलकर खाई में गिरने की बात सामने आई है। कोकसर से करीब चार किलोमीटर दूर धारा वॉटर फॉल के पास यह हादसा हुआ। यहां से दीपक एवं उनका परिवार मनाली से अटल टनल होते हुए रोहतांग दर्रा घूमने जा रहा था।

गाड़ी खड़ी कर निकले, तभी फिसल गई...

रोहतांग दर्रा जाने के दौरान धारा वॉटर फॉल के पास उन्होंने वाहन को रोक लिया। दीपक के बड़े बेटे ने कुछ खाने की जिद की। इस पर दीपक एवं उनके साले बड़े पुत्र अहान को लेकर नीचे उतर गए, जबकि कार में दीपक की पत्नी एवं चाची सरिता देवी और दीपक का छोटा बेटा मौजूद था। इस दौरान कार अचानक ढलान पर फिसलने लगी और देखते ही देखते गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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गंभीर रूप से घायल चाची का मनाली में चल रहा इलाज

स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी को मनाली अस्पताल लाया गया। मनाली अस्पताल में चिकित्सकों ने तन्नू कुमारी और पुत्र दक्ष कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी चाची सरिता देवी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। तन्नू अपने पति एवं बच्चों के साथ गुरुग्राम में रहती थी। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वहीं, घायल सरिता देवी का इलाज मनाली के असपताल में चल रहा है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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