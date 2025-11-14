Ziradei Result Live: CPI-ML के अमरजीत कुशवाहा, JDU के भीष्म सिंह, जीरादेई की जनता किसे चुनेगी?

संक्षेप: Ziradei Result Live: सीवान जिले की जीरादेई विधानसभा सीट पर मुकाबला जनता दल यूनाइटेड और सीपीआई एम एल के बीच है। काउंटिंग शुरू होने वाली है। सीपीआई की तरफ से अमरजीत कुशवाहा और जनता दल यूनाइडेट से भीष्म प्रताप सिंह मैदान में हैं।

बिहार की सियासी पिच पर कौन बाजी मारेगा,इसका फैसला आज हो जाएगा। जीरादेई विधानसभा सीट पर भी हार-जीत का फैसला होना है। इस सीट पर सियासी मुकाबला सीपीआई(CPI(ML)) के अमरजीत कुशवाहा और जनता दल यूनाइटेड के भीष्म प्रताप सिंह के बीच है। 2020 और 2015 के चुनाव में भी यहां एक बार लेफ्ट और एक बार जदयू का उम्मीदवार जीत चुका है। आज देखना होगा कि यह सीट किसके खाते में जाती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ

जीरादेई के बारे में जीरादेई बिहार के सीवान जिले में स्थित एक छोटा-सा कस्बा है,जिसका आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। डॉ.प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को इसी कस्बे में हुआ था। वह अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो कार्यकाल तक अपनी सेवाएं दीं और कुल 12 वर्षों तक इस पद पर रहे। जीरादेई एक और उल्लेखनीय व्यक्ति मिथलेश कुमार श्रीवास्तव,जो नटवरलाल के नाम से मशहूर हुए की भी जन्मभूमि है। नटवरलाल एक दिग्गज ठग था।

राजनीतिक ज्ञान जीरादेई एक और कारण से भी जाना जाता है और वह है मोहम्मद शहाबुद्दीन,एक विवादास्पद अपराधी से राजनेता बने व्यक्ति,जिन्होंने जीरादेई विधानसभा सीट से दो बार जीत हासिल की। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के दौर की उपज थे जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता था। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल के दौरान अपराधियों के राजनीतिकरण का प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। उन्होंने 1990 और 1995 में जीरादेई सीट जीती। बाद में वह 1996 से 2009 तक लगातार चार बार सीवान से लोकसभा (सांसद) रहे। उनका राजनीतिक करियर 2005 में उनकी गिरफ्तारी के साथ समाप्त हो गया।

जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1957 में हुई थी। इसमें जीरादेई,नौतन और मैरवा प्रखंड (blocks) शामिल हैं। यह सीवान लोकसभा सीट के छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इन वर्षों में जीरादेई ने कुल 17 बार अपना विधायक चुना है। कांग्रेस पार्टी ने यह सीट सबसे अधिक पांच बार जीती है,जिसमें उनकी आखिरी जीत 1985 में हुई थी। निर्दलीय,जनता दल,जनता दल (यूनाइटेड) और आरजेडी ने दो-दो बार जीत हासिल की है। जबकि स्वतंत्र पार्टी,जनता पार्टी,बीजेपी और सीपीआई(एमएल)एल ने एक-एक बार जीत दर्ज की है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने यह सीट दो बार जीती है,जिसमें 2015 में जेडी(यू) और 2020 में सीपीआई(एमएल)एल गठबंधन का हिस्सा थे। कोई भी पार्टी जीरादेई को अपना गढ़ नहीं कह सकती, क्योंकि इस क्षेत्र ने दो दशक से अधिक समय से एक ही उम्मीदवार को दोबारा नहीं चुना है।

