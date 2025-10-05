Bihar YouTuber Mani Meraj taken to UP by police arrested on charges of fraudulent marriage abortion and rape बिहार के यू-ट्यूबर मनी मेराज को यूपी ले गई पुलिस; धोखे के शादी, ऑबर्शन और रेप के आरोप में गिरफ्तारी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के मशहूर यू-ट्यूबर मनी मेराज को कोर्ट से रिमांड लेने के बाद पुलिस यूपी ले गई है। शनिवार को पटना से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गर्लफ्रेंड वंदना ने उसपर खोड़ा थाना में दुष्कर्म और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने धोखा से शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है।

sandeep हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाSun, 5 Oct 2025 11:48 PM
कोर्ट से रिमांड लेने के बाद यूपी की खोड़ा पुलिस रविवार को यू-ट्यूबर और कॉमेडियन मनी मेराज को यूपी लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित खोड़ा थाने की पुलिस ने शनिवार की रात अनीसाबाद स्थित दोस्त के फ्लैट से मनी मेराज को गिरफ्तार किया था। प्रेमिका वंदना ने उसपर खोड़ा थाना में दुष्कर्म और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने धोखा से शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। यूपी की पांच पुलिस अधिकारी और कर्मियों की टीम पटना आई थी।

यू-ट्यूबर मनी मेराज मूलरूप से मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर उसके काफी फॉलोअर हैं। मेराज की दोस्ती मूलरूप से पंजाब के लुधियाना की रहने वाली वंदना (वन्नू दी ग्रेट) से करीब ढाई वर्ष पहले हुई थी। वंदना सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं। पुलिस के मुताबिक यू-ट्यूबर ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर वंदना से दोस्ती की थी। इसके बाद एक दिन उसने शीतलपेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। होश में आने पर जब युवती ने इसका विरोध किया तो शादी करने का झांसा दे उसने पीड़िता को चुप करा दिया था।

इसी बीच मेराज वंदना को अपने घर ले गया और शादी कर ली। इसके बाद वह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बताया जाता है कि शादी की बात छुपाकर रखने को बोल गर्भवती होने पर वन्नू दी ग्रेट का गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता ने यूट्यूबर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है।

इस मामले में यूपी के खोड़ा थाने में केस दर्ज कराने के बाद वहां की पुलिस शनिवार को पटना पहुंची थी। पुलिस को मोबाइल लोकेशन से पता चला कि मेराज अनीसाबाद इलाके में है। इसके बाद खोड़ा पुलिस ने अनीसाबाद स्थित दोस्त के फ्लैट से मनी मेराज को धर दबोचा। वह साहेबगंज जाने की तैयारी कर रहा था।