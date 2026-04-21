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अंधाधुंध फायरिंग से दहला समस्तीपुर, बाइक सवार युवकों को दौड़ाकर मारी गोली; एक की मौत

Apr 21, 2026 10:56 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर के कल्याणपुर में पल्सर सवार तीन बदमाशों ने बुलेट सवार अमित और राजीव को खदेड़कर गोलियों से भून दिया। वारदात में अमित की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजीव का इलाज DMCH में चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद की है और फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

अंधाधुंध फायरिंग से दहला समस्तीपुर, बाइक सवार युवकों को दौड़ाकर मारी गोली; एक की मौत

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने सोमवार को दिनदहाड़े खूनी खेल खेलकर सनसनी फैला दी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर भुआल गांव के पास पल्सर सवार तीन अपराधियों ने बुलेट से जा रहे दो युवकों को निशाना बनाया। बदमाशों ने दोनों युवकों को पहले रोका और फिर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। इस दुस्साहसिक वारदात में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

कब्रिस्तान तक खदेड़ मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भुसकौल निवासी उपेंद्र राय का पुत्र अमित कुमार उर्फ फेकन और जितवरिया निवासी सटन राय का पुत्र राजीव कुमार (25) बुलेट बाइक से जा रहे थे। तभी पल्सर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें जबरन रोक लिया। जान बचाने के लिए दोनों युवक अपनी गाड़ी सड़क किनारे छोड़ पास के कब्रिस्तान की ओर भागे। लेकिन बदमाशों के सिर पर खून सवार था; उन्होंने दोनों को कब्रिस्तान तक खदेड़ा और गोलियों से भून दिया। मृतक अमित के पैर, आंख, पीठ और गले में कई गोलियां लगीं, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, जख्मी राजीव को भी तीन गोलियां लगी हैं। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) रेफर किया गया है, जहाँ वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

पुलिस को मिली पिस्टल, इलाके में दहशत

वारदात की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना के इंस्पेक्टर रणबीर कुमार रावत दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से बुलेट बाइक के पास से एक पिस्टल बरामद की है। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश अपनी पल्सर बाइक से बिरौली की ओर फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है और लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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