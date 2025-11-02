Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar youth will work in Bihar only says PM Narendra Modi on NDA 1 crore jobs plan
बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, एनडीए के 1 करोड़ रोजगार के प्लान पर बोले पीएम मोदी

बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, एनडीए के 1 करोड़ रोजगार के प्लान पर बोले पीएम मोदी

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने के वादे को दुहराया और कहा कि बिहार का युवा अब बिहार में ही काम करेगा।

Sun, 2 Nov 2025 04:18 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, आरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का युवा अब बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम करेगा। उन्होंने आरा में रविवार को भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए आने वाले वर्षों में एक करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। सिर्फ ऐलान किया है ऐसा नहीं है, यह कैसे होगा इसका प्लान भी जनता के सामने रख दिया गया है। आज दुनिया में मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने।

आरा रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के घोषणापत्र को "झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य सेवा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "एक तरफ एनडीए ने ईमानदार घोषणापत्र पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ जंगलराज वालों ने अपने घोषणापत्र को झूठ, छल और जनता को गुमराह करने वाले दस्तावेज में बदल दिया है। क्या जनता उन्हें मूर्ख लगती है? मत भूलिए, ये जनता है; ये सब जानती है।"

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए कई अन्य मजबूत उपाय बताए गए हैं, ताकि बिहार की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बन सकें।

प्रधानमंत्री ने बिहार की युवा आबादी पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए राज्य में शिक्षा और कौशल विकास पर ज़ोर दे रहा है। उन्होंने राज्य के लोगों से एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसरों का वादा दोहराया और कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के तरीके भी घोषणापत्र में बताए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, "बिहार सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है, इसलिए एनडीए यहां शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दे रहा है। यह प्रतिबद्धता हमारे संकल्प पत्र में साफ झलकती है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

