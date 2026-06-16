बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक के पेट में गोदा हंसिया, आंत निकलने से तड़प-तड़पकर मौत; तीन थानों की पुलिस मौजूद
Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर के औराई में छेड़खानी का विरोध करने पर लोकेश पासवान की हंसिया गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल दास को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।
Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से कानून-व्यवस्था को चुनौती देती हुई एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ के खेतलपुर गांव में शनिवार को एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक के पेट में बेरहमी से हंसिया गोद दिया। इस बर्बर हमले में युवक की आंत बाहर निकल आई, जिसके बाद उसे बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। वहां जिंदगी और मौत के बीच चले कड़े संघर्ष के बाद सोमवार को इलाज के दौरान पीड़ित युवक ने दम तोड़ दिया। इस दोहरी मौत और निर्मम हत्याकांड की खबर मिलते ही पूरे खेतलपुर गांव में भारी तनाव फैल गया है और आक्रोशित परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों ने देर रात तक जमकर हंगामा किया।
लीचीगाछी में घात लगाकर बैठे थे अपराधी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान खेतलपुर गांव निवासी शीतल पासवान के 26 वर्षीय पुत्र लोकेश पासवान के रूप में हुई है। लोकेश पांच भाइयों में सबसे छोटा था और मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता था। सोमवार को ही उसकी मुंबई वापसी का टिकट भी था, लेकिन उससे पहले ही वह अपराधियों की क्रूरता का शिकार हो गया। लोकेश ने अस्पताल में गंभीर हालत में अहियापुर पुलिस को दिए अपने फर्द बयान में बताया था कि 13 जून को खेतलपुर बाजार से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक लीचीगाछी में सभी आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही लोकेश वहां से गुजरा, आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब लोकेश ने इसका कड़ा विरोध किया, तो हमलावरों ने एक महिला से हंसिया छीना और सीधे उसके पेट में गोद दिया, जिससे उसकी आंत बाहर आ गई।
औराई, हथौड़ी और कटरा थाने की पुलिस कर रही है गांव में कैंप
घटना के बाद से इलाके में दहशत है और परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। खेतलपुर गांव के अलावा शाही मीनापुर, कोकिलवारा और प्रयागचक समेत कई गांवों के लोग एकजुट होकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। हालांकि, मुखिया गणेश कुमार और सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में एहतियातन औराई, हथौड़ी और कटरा थाने की पुलिस फोर्स कैंप कर रही है। पूर्वी डीएसपी अलय वत्स और जजुआर थानेदार रोशन मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। प्रभारी थानेदार मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नामजद अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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