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बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक के पेट में गोदा हंसिया, आंत निकलने से तड़प-तड़पकर मौत; तीन थानों की पुलिस मौजूद

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, औराई
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Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर के औराई में छेड़खानी का विरोध करने पर लोकेश पासवान की हंसिया गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल दास को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।

बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक के पेट में गोदा हंसिया, आंत निकलने से तड़प-तड़पकर मौत; तीन थानों की पुलिस मौजूद

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र से कानून-व्यवस्था को चुनौती देती हुई एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ के खेतलपुर गांव में शनिवार को एक लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने एक युवक के पेट में बेरहमी से हंसिया गोद दिया। इस बर्बर हमले में युवक की आंत बाहर निकल आई, जिसके बाद उसे बेहद नाजुक हालत में इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। वहां जिंदगी और मौत के बीच चले कड़े संघर्ष के बाद सोमवार को इलाज के दौरान पीड़ित युवक ने दम तोड़ दिया। इस दोहरी मौत और निर्मम हत्याकांड की खबर मिलते ही पूरे खेतलपुर गांव में भारी तनाव फैल गया है और आक्रोशित परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों ने देर रात तक जमकर हंगामा किया।

लीचीगाछी में घात लगाकर बैठे थे अपराधी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान खेतलपुर गांव निवासी शीतल पासवान के 26 वर्षीय पुत्र लोकेश पासवान के रूप में हुई है। लोकेश पांच भाइयों में सबसे छोटा था और मुंबई में रहकर मजदूरी का काम करता था। सोमवार को ही उसकी मुंबई वापसी का टिकट भी था, लेकिन उससे पहले ही वह अपराधियों की क्रूरता का शिकार हो गया। लोकेश ने अस्पताल में गंभीर हालत में अहियापुर पुलिस को दिए अपने फर्द बयान में बताया था कि 13 जून को खेतलपुर बाजार से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक लीचीगाछी में सभी आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही लोकेश वहां से गुजरा, आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब लोकेश ने इसका कड़ा विरोध किया, तो हमलावरों ने एक महिला से हंसिया छीना और सीधे उसके पेट में गोद दिया, जिससे उसकी आंत बाहर आ गई।

औराई, हथौड़ी और कटरा थाने की पुलिस कर रही है गांव में कैंप

घटना के बाद से इलाके में दहशत है और परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। खेतलपुर गांव के अलावा शाही मीनापुर, कोकिलवारा और प्रयागचक समेत कई गांवों के लोग एकजुट होकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। हालांकि, मुखिया गणेश कुमार और सरपंच समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में एहतियातन औराई, हथौड़ी और कटरा थाने की पुलिस फोर्स कैंप कर रही है। पूर्वी डीएसपी अलय वत्स और जजुआर थानेदार रोशन मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। प्रभारी थानेदार मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नामजद अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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