Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में घर में सोए युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना, खिड़की से हाथ अंदर डाल मारी 5 गोलियां; इलाके में दहशत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, मृत्युंजय, सरायरंजन
Follow us on Google News
share

Bihar Crime News: समस्तीपुर के मुसरीघरारी में अपराधियों ने घर में सोए सुजीत झा की खिड़की से हाथ बढ़ाकर पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में दहशत है और पुलिस जांच में जुटी है।

बिहार में घर में सोए युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना, खिड़की से हाथ अंदर डाल मारी 5 गोलियां; इलाके में दहशत

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा रायटोल इलाके में देर रात अपराधियों ने घर के भीतर सो रहे एक युवक की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी घात लगाए बदमाशों ने कमरे की खिड़की से हाथ अंदर बढ़ाया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने युवक को एक के बाद एक कुल पांच गोलियां मारीं, जिससे कमरे के भीतर ही खून की नदियां बह गईं। इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, वहीं मृतक के परिजनों में चीख-पुकार और कोहराम मचा हुआ है।

रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मोरवा रायटोल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस खूनी वारदात में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान स्थानीय मोरवा रायटोल निवासी प्रमोद झा के पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि सुजीत रोज की तरह रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। देर रात जब पूरा इलाका गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अज्ञात हथियारबंद अपराधी सुजीत के घर के पास पहुंचे। अपराधियों ने सुजीत के कमरे की खिड़की के रास्ते बड़ी चालाकी से अपना हाथ अंदर घुसाया और सुजीत को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध पांच गोलियां दाग दीं। गोलियों की तड़तड़ाहट और सुजीत की चीख सुनकर जब तक परिवार वाले और आसपास के लोग दौड़कर कमरे की तरफ पहुंचे, तब तक अपराधी रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर मौके से सुरक्षित भागने में कामयाब हो चुके थे।

कमरे में लहूलुहान मिला सुजीत का शव

परिजनों जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां सुजीत बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाने की पुलिस भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, अपराधियों का मुख्य मकसद सुजीत की जान लेना ही था, इसलिए उन्होंने बेहद करीब से खिड़की के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ-साथ परिजनों से आपसी रंजिश या किसी पुराने विवाद के बिंदु पर भी पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के नालंदा में मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में दो युवकों की पीट-पीटकर हत्या
ये भी पढ़ें:बिहार के एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश के करीबी वकील थे
ये भी पढ़ें:चेन्नई में बिस्किट का लालच देकर 3 साल की बच्ची संग दरिंदगी, बिहार का निकला आरोपी

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News In Hindi Bihar News Today Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।