बिहार में घर में सोए युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना, खिड़की से हाथ अंदर डाल मारी 5 गोलियां; इलाके में दहशत
Bihar Crime News: समस्तीपुर के मुसरीघरारी में अपराधियों ने घर में सोए सुजीत झा की खिड़की से हाथ बढ़ाकर पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में दहशत है और पुलिस जांच में जुटी है।
Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा रायटोल इलाके में देर रात अपराधियों ने घर के भीतर सो रहे एक युवक की गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि युवक अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी घात लगाए बदमाशों ने कमरे की खिड़की से हाथ अंदर बढ़ाया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने युवक को एक के बाद एक कुल पांच गोलियां मारीं, जिससे कमरे के भीतर ही खून की नदियां बह गईं। इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, वहीं मृतक के परिजनों में चीख-पुकार और कोहराम मचा हुआ है।
रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मोरवा रायटोल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस खूनी वारदात में जान गंवाने वाले मृतक युवक की पहचान स्थानीय मोरवा रायटोल निवासी प्रमोद झा के पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि सुजीत रोज की तरह रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। देर रात जब पूरा इलाका गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अज्ञात हथियारबंद अपराधी सुजीत के घर के पास पहुंचे। अपराधियों ने सुजीत के कमरे की खिड़की के रास्ते बड़ी चालाकी से अपना हाथ अंदर घुसाया और सुजीत को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध पांच गोलियां दाग दीं। गोलियों की तड़तड़ाहट और सुजीत की चीख सुनकर जब तक परिवार वाले और आसपास के लोग दौड़कर कमरे की तरफ पहुंचे, तब तक अपराधी रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर मौके से सुरक्षित भागने में कामयाब हो चुके थे।
कमरे में लहूलुहान मिला सुजीत का शव
परिजनों जब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां सुजीत बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही मुसरीघरारी थाने की पुलिस भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, अपराधियों का मुख्य मकसद सुजीत की जान लेना ही था, इसलिए उन्होंने बेहद करीब से खिड़की के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ-साथ परिजनों से आपसी रंजिश या किसी पुराने विवाद के बिंदु पर भी पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही अपराधियों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें