बिहार में तीन बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने युवक को भून डाला, भाग रहे 2 शूटरों को ग्रामीणों ने खदेड़कर किया अधमरा
Bihar Crime News: भागलपुर के सुल्तानगंज के रामपुर कमरांय गांव में प्रेम-प्रसंग को लेकर 21 वर्षीय राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाग रहे दो आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा।
Bihar Crime News: बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहाँ बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार सुबह लगभग 11 बजे की है, जो रामपुर कमरांय गांव में घटित हुई। मृतक की पहचान रामपुर गांव के निवासी बालेश्वर यादव के 21 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार के रूप में की गई है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब बदमाश मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी आक्रोशित ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उन्हें खदेड़ दिया और दो आरोपियों को दबोच लिया। ग्रामीणों की भारी पिटाई से दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस की अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया है।
तीन बाइकों पर सवार होकर आए थे 6 बदमाश
मृतक राकेश की दादी सोना देवी ने रोते हुए वारदात की पूरी खौफनाक दास्तान बयां की है। उन्होंने बताया कि राकेश खाना खाकर आराम कर रहा था। इसी दौरान तीन बाइक पर सवार होकर कुल छह बदमाश अचानक वहां धमक पड़े और राकेश के साथ गाली-गलौज करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच, एक बदमाश ने राकेश को कसकर दबोच लिया और दूसरे ने पिस्तौल निकालकर सीधे उसके ऊपर गोली चला दी। गोली लगते ही राकेश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने छोटी कोरियनडीह के पास दौड़ाकर पकड़ा और उनकी जमकर धुनाई कर दी, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए।
गांव में भारी तनाव के बाद कई थानों की पुलिस कैंप में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि इस प्रेम-प्रसंग से जुड़े हत्याकांड के बाद दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल, भागलपुर रेफर किया गया है, जहाँ पुलिस की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक बाइक भी बरामद की है। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, जो पड़ोसी मिरहट्टी गांव के रहने वाले हैं। घटना के बाद गांव में भारी तनाव को देखते हुए सुल्तानगंज, शाहकुंड, बाथ और अकबरनगर सहित कई थानों की पुलिस को गांव में कैंप करने के लिए तैनात किया गया है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
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