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बिहार के युवक की मुंबई में पिटाई के बाद मौत, आगरा स्टेशन पर मिला शव; मुख्य आरोपी का हथियार लहराते वीडियो वायरल

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, ज्ञानी रंजन, सीतामढ़ी
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Sitamarhi Youth Murdered In Mumbai: सीतामढ़ी के एक युवक की मुंबई में पिटाई के बाद मौत हो गई और शव आगरा स्टेशन पर मिला। मुख्य आरोपी चुन्नू का हथियार लहराते वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने प्रदर्शन किया है।

बिहार के युवक की मुंबई में पिटाई के बाद मौत, आगरा स्टेशन पर मिला शव; मुख्य आरोपी का हथियार लहराते वीडियो वायरल

Sitamarhi Youth Murdered In Mumbai: बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक युवक की मुंबई में बेरहमी से पिटाई के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर मिलने से पूरे इलाके में भारी आक्रोश और तनाव का माहौल है। मृतक की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया वार्ड संख्या-13 के रहने वाले 35 वर्षीय सुधीर महतो के रूप में हुई है। सुधीर साल 2016 में अपनी शादी के बाद से पिछले करीब 10 वर्षों से मुंबई में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। वह बीते 16 अप्रैल को ही अपने गांव से वापस मुंबई काम पर लौटे थे। पीड़ित परिवार ने गांव के ही तीन युवकों- चुन्नू पासवान, राजा कुमार और सुजीत कुमार पर सुधीर की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है।

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मुख्य आरोपी चुन्नू का अवैध हथियार लहराते नया वीडियो चर्चा में

इस वारदात से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने सनसनी फैला दी है। पहले वायरल वीडियो में तीनों नामजद आरोपी एक रेलवे जंक्शन पर सुधीर महतो के साथ बेरहमी से मारपीट करते और उन्हें गांव लौटने पर गोली मारने की सरेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच मामले के मुख्य आरोपी चुन्नू पासवान का एक और नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर एक अवैध हथियार लहराते हुए दबंगई दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो खुद चुन्नू के इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किया गया था। हालांकि, इस हथियार वाले वीडियो की अभी तक पुलिस द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

आगरा में हुआ पोस्टमार्टम, शव के साथ परिजनों ने डुमरा थाने पर किया प्रदर्शन

सुधीर महतो का शव आगरा रेलवे स्टेशन पर मिलने के बाद आगरा जीआरपी (GRP) ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। जैसे ही एम्बुलेंस से सुधीर का शव उनके पैतृक गांव केथरिया पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ डुमरा थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। मामले पर डुमरा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि चूंकि घटना उनके स्थानीय क्षेत्र की नहीं है और शव आगरा में मिला है, इसलिए परिजनों के आवेदन के आधार पर नियमानुसार 'जीरो एफआईआर' दर्ज की जा रही है। इस मामले को जांच और आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने को ट्रांसफर किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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