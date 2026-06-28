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राजस्थान से बिहार का युवक गिरफ्तार, पाक हैंडलर शहजाद भट्टी को भेज रहा था खुफिया राज

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, एजेंसी, जयपुर, दरभंगा
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Darbhanga Youth Arrested Rajasthan Spy Case: राजस्थान के हनुमानगढ़ से बिहार के दरभंगा का रहने वाला 20 वर्षीय कृष्ण राय उर्फ शान गिरफ्तार हुआ है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी को खुफिया सूचनाएं भेज रहा था।

राजस्थान से बिहार का युवक गिरफ्तार, पाक हैंडलर शहजाद भट्टी को भेज रहा था खुफिया राज

Darbhanga Youth Arrested Rajasthan Spy Case: देश की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले एक बेहद ही सनसनीखेज जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान पुलिस की खुफिया और विशेष विंग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर को भारत की बेहद संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां भेजने के आरोप में 20 वर्षीय एक युवक को दबोचा है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, पकड़ा गया यह संदिग्ध युवक मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। वह पिछले काफी समय से आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीमा पार बैठे दुश्मनों के सीधे संपर्क में था और देश से जुड़ी रणनीतिक सूचनाएं साझा कर रहा था। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ बिहार और राजस्थान पुलिस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

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इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाक में बैठे शहजाद भट्टी से जुड़ा था आरोपी

इस जासूसी कांड की जांच में आरोपी के काम करने के तौर-तरीकों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। गिरफ्तार किए गए 20 वर्षीय शातिर आरोपी की पहचान कृष्ण राय उर्फ शान के रूप में की गई है। कृष्ण राय का पैतृक निवास बिहार के दरभंगा में है, लेकिन उसका पूरा परिवार पिछले कई सालों से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रह रहा था। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने मीडिया को आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि आरोपी युवक पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सक्रिय हैंडलर शहजाद भट्टी के लगातार संपर्क में बना हुआ था।

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24 जून को दर्ज किया गया था देशद्रोह का मामला

आरोपी कृष्ण राय उर्फ शान की संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से अपनी पैनी नजर रखे हुए थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे जासूसी नेटवर्क और अवैध सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर आरोपी के खिलाफ 24 जून को आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी को भारत की कौन-कौन सी खुफिया जानकारियां भेजी हैं और इसके बदले उसे कितनी रकम ट्रांसफर की गई थी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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