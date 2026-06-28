राजस्थान से बिहार का युवक गिरफ्तार, पाक हैंडलर शहजाद भट्टी को भेज रहा था खुफिया राज
Darbhanga Youth Arrested Rajasthan Spy Case: राजस्थान के हनुमानगढ़ से बिहार के दरभंगा का रहने वाला 20 वर्षीय कृष्ण राय उर्फ शान गिरफ्तार हुआ है। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी को खुफिया सूचनाएं भेज रहा था।
Darbhanga Youth Arrested Rajasthan Spy Case: देश की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले एक बेहद ही सनसनीखेज जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान पुलिस की खुफिया और विशेष विंग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर को भारत की बेहद संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां भेजने के आरोप में 20 वर्षीय एक युवक को दबोचा है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, पकड़ा गया यह संदिग्ध युवक मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। वह पिछले काफी समय से आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीमा पार बैठे दुश्मनों के सीधे संपर्क में था और देश से जुड़ी रणनीतिक सूचनाएं साझा कर रहा था। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ बिहार और राजस्थान पुलिस की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं।
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पाक में बैठे शहजाद भट्टी से जुड़ा था आरोपी
इस जासूसी कांड की जांच में आरोपी के काम करने के तौर-तरीकों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। गिरफ्तार किए गए 20 वर्षीय शातिर आरोपी की पहचान कृष्ण राय उर्फ शान के रूप में की गई है। कृष्ण राय का पैतृक निवास बिहार के दरभंगा में है, लेकिन उसका पूरा परिवार पिछले कई सालों से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रह रहा था। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने मीडिया को आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि आरोपी युवक पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सक्रिय हैंडलर शहजाद भट्टी के लगातार संपर्क में बना हुआ था।
24 जून को दर्ज किया गया था देशद्रोह का मामला
आरोपी कृष्ण राय उर्फ शान की संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से अपनी पैनी नजर रखे हुए थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे जासूसी नेटवर्क और अवैध सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर आरोपी के खिलाफ 24 जून को आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी को भारत की कौन-कौन सी खुफिया जानकारियां भेजी हैं और इसके बदले उसे कितनी रकम ट्रांसफर की गई थी।
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