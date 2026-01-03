Hindustan Hindi News
राष्ट्रपति और पीएम का AI वीडियो बनाकर फंसा बिहार का युवक, मुजफ्फरपुर पुलिस ने भेजा जेल

Jan 03, 2026 01:06 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
बिहार के मुजफ्फरपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई जनेरेटेड फेक वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवक पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था जिसे काफी शेयर किया गया। आरोपी जिले के बोचहां का रहने वाला है और जन सुराज पार्टी से जुड़ा है। वह जसुपा के लिए वीडियो बनाता था।

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने बताया कि एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर बोचहां थाना के भगवानपुर निवासी प्रमोद कुमार राज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 197 डी, 351(4), 352, 353, 356 और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उस पर आपराधिक धमकी, अपमान करना, सार्वजनिक अव्यवस्था और राष्ट्र विरोधी गतिविधि का आरोप है।

साइबर थाने में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने के बाद उसे साइबर थाने पर लाया गया जहां एसएसपी सुशील कुमार और सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने लंबी पूछताछ की। आरोपी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया पर उस वीडियो को हजारों लोगों ने शेयर किया है और हजारों की संख्या में रिएक्शन दिए गए हैं। सैकड़ों लोगों ने इसका रील भी बनाया है।

एसएसपी सुशील कुमार ने इस मामले में कहा है कि साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार के नेतृ्त्व में टेक्नकिकल टीम गठित कर दी गई है। टीम मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में साइबर पुलिस का कहना है कि एआई तकनीक से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या अन्य किसी गण्यमान्य की तस्वीर लगाकर फेक ऑडियो के साथ वीडियो बनाना कानूनन अपराध है। इस वीडियो से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। वीडियो सामान्य लोगों में सर्वोच्च संवैधाकिन पदों की गरिमा को ठेस पहुंचा है। ऐसे वीडियो से जन विश्वास का भी नुकसान होता है। ऐसे वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा कृत्य करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

