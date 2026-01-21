Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar women commission write letter to patna dm and ask about facilities in hostels
पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम, महिला आयोग ने DM को खत लिख पूछा

पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम, महिला आयोग ने DM को खत लिख पूछा

संक्षेप:

आपको बता दें कि पटना के एक निजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद छात्रवासों को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब राज्य महिला आयोग ने पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम से जिले में खुले छात्राओं के सभी छात्रावास की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है।

Jan 21, 2026 09:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार राज्य महिला आयोग ने राजधानी पटना में चल रहे तमाम छात्रावासों की विस्तृत जानकारी पटना जिलाधिकारी से मांगी है। इस बाबत महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पटना के जिलाधिकारी को मंगलवार को एक पत्र लिखा है। पत्र में निजी छात्रावासों से संबंधित कई जानकारी मांगी गई है। डीएम से पटना जिले में निबंधित और अनिबंधित छात्रावासों की संख्या बताने को कहा गया है। साथ ही वहां छात्राओं के रखने के लिए सुरक्षा के कोई मापदंड हैं या नहीं यह भी बताने को कहा गया है। इसके अलावा खाने-पीने और रहने की सुविधाएं की बाबत भी जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजधानी पटना में विभिन्न इलाकों में चल रहे निजी छात्रावास में छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं, छात्रावास की स्थिति क्या है। इन तमाम मुद्दों पर डीएम से जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि पटना के एक निजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद छात्रवासों को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब राज्य महिला आयोग ने पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम से जिले में खुले छात्राओं के सभी छात्रावास की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है।

ये भी पढ़ें:जैक्सन और सीवी रमण हॉस्टल के छात्रों में लड़ाई, बम फोड़ कर दहलाया;पटना में तांडव

एक सप्ताह में जिलाधिकारी को देनी है सूची

आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि छात्रावास की पूरी सूची और विस्तृत जानकारी को पटना जिलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है। बता दें कि राजधानी पटना में हर इलाके में बड़ी संख्या में निजी छात्रावास खुले है और लगातार खुल रहे हैं। छात्रावास तो खुल रहे हैं लेकिन छात्राओं के सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में आएं दिन छात्राओं में डिप्रेशन और गलत संगत में पड़ने की घटनाएं होती है।

ये भी पढ़ें:पटना: वार्डन की दी दवा पुलिस ले गई अपने साथ,NEET छात्रा की सहेलियों से भी पूछताछ
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna News Bihar News Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।