पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में सुरक्षा के क्या इंतजाम, महिला आयोग ने DM को खत लिख पूछा
आपको बता दें कि पटना के एक निजी हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद छात्रवासों को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अब राज्य महिला आयोग ने पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम से जिले में खुले छात्राओं के सभी छात्रावास की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है।
बिहार राज्य महिला आयोग ने राजधानी पटना में चल रहे तमाम छात्रावासों की विस्तृत जानकारी पटना जिलाधिकारी से मांगी है। इस बाबत महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पटना के जिलाधिकारी को मंगलवार को एक पत्र लिखा है। पत्र में निजी छात्रावासों से संबंधित कई जानकारी मांगी गई है। डीएम से पटना जिले में निबंधित और अनिबंधित छात्रावासों की संख्या बताने को कहा गया है। साथ ही वहां छात्राओं के रखने के लिए सुरक्षा के कोई मापदंड हैं या नहीं यह भी बताने को कहा गया है। इसके अलावा खाने-पीने और रहने की सुविधाएं की बाबत भी जानकारी मुहैया कराने की बात कही गई है।
राजधानी पटना में विभिन्न इलाकों में चल रहे निजी छात्रावास में छात्राएं कितनी सुरक्षित हैं, छात्रावास की स्थिति क्या है। इन तमाम मुद्दों पर डीएम से जानकारी मांगी गई है।
एक सप्ताह में जिलाधिकारी को देनी है सूची
आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि छात्रावास की पूरी सूची और विस्तृत जानकारी को पटना जिलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है। बता दें कि राजधानी पटना में हर इलाके में बड़ी संख्या में निजी छात्रावास खुले है और लगातार खुल रहे हैं। छात्रावास तो खुल रहे हैं लेकिन छात्राओं के सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में आएं दिन छात्राओं में डिप्रेशन और गलत संगत में पड़ने की घटनाएं होती है।