अब दिल्ली से चलेगा बिहार, नीतीश के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी बोले- जबरदस्ती राज्यसभा भेजे गए सीएम

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने किसी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, जो इतनी चर्चा हो रही है?

Tejaswi Yadav on Nitish Kumar oath: बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने से यह साफ हो गया कि बिहार की सरकार पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से संचालित होगी। उन्होंने कहा कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, वह जनता की पसंद नहीं बल्कि थोपा हुआ होगा।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने किसी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, जो इतनी चर्चा हो रही है? तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अपनी इच्छा से नहीं बल्कि भारी राजनीतिक दबाव के कारण यह कदम उठा रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है।

तेजस्वी ने वीडियो फुटेज और हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सदन में जब मुख्यमंत्री बोल रहे होते हैं, तब सदन स्थगित कर दिया जाता है या बिजली काट दी जाती है।

सीएम नीतीश कुमार से राष्ट्रीय फलक पर भी उम्मीदें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह चारों सदनों लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहने वालों में शुमार हो गए। करीब पांच दशक की राजनीतिक यात्रा और दो दशक से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने वाले नीतीश कुमार को रास जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नेताओं ने कहा है कि इनके सुदीर्घ संसदीय अनुभव से राष्ट्रीय फलक पर काफी उम्मीदें हैं।