देश के पांच सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार, सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जन कल्याण के लिए काम करें। आप सभी से लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को देश के सर्वाधिक पांच विकसित राज्यों में शामिल करना है। इसको लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर तेजी से काम कर उसे पूरा करें। मुख्यमंत्री बुधवार को गया जी में बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें। पूरी संवेदनशीलता, लगन एवं ईमानदारी के साथ जन कल्याण के लिए काम करें। आप सभी से लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं। इससे पहले उन्होंने गया जी स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में आयोजित ‘मंथन 2025’ दो दिवसीय कार्यशाला का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाईं। मुख्यमंत्री ने बिपार्ड परिसर में अवस्थित संवाद वाटिका, योगा परिसर, बिपार्ड लॉन, नक्षत्र वन, पुनर्योजित ब्रह्म योनि सरोवर, हॉर्स राइडिंग ट्रैक, पुस्तकालय (बिक्रमशिला), मोटरवाहन प्रशिक्षण केंद्र, अंतरिक्ष गैलरी, बिपार्ड दीर्घा एवं उत्कृष्टता केन्द्र का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद इन सभी केंद्रों का निरीक्षण कर सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा बिपार्ड परिसर का भी जायजा लिया।
कार्यक्रम में विधायक मनोरमा देवी, ज्योति देवी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ. गोपाल सिंह, मगध प्रमंडल की आयुक्त डॉ सफीना एएन, पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनील सिंह, गया के डीएम शशांक शुभंकर, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे।