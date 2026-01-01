इस साल बिहार को मिलेगा पहला छह लेन हाइवे, चार एक्सप्रेस-वे पर भी काम होगा शुरू
नए वर्ष (2026) में सड़क के मामले में बिहार को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे की सौगात मिल सकती है। इस वर्ष बिहार को पहली छह लेन सड़क मिल जाएगी। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का काम भी नए साल में पूरा होगा, जबकि चार एक्सप्रेस-वे पर इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार वाराणसी-औरंगाबाद छह लेन सड़क परियोजना अंतिम चरण में है। बिहार का यह पहला छह लेन नेशनल हाईवे है। इसका काम नए वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके बनने से बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली तक आना-जाना आसान हो जाएगा।
इसी तरह औरंगाबाद से चोरदाहा छह लेन सड़क परियोजना का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बनने से बिहार से झारखंड व बंगाल तक का सफर आसान होगा। नए वर्ष में बिहार को पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का काम पूरा होगा। आमस से दरभंगा के बीच बन रहा नेशनल हाईवे का काम 2025 में ही पूरा होना था। संशोधित लक्ष्य वर्ष 2026 तय किया गया है। कुछेक और सड़क परियोजनाओं का काम नए साल में पूरा होगा। चकिया-बैरगनिया दो लेन सड़क और परसरमा-सहरसा-महिषि दो लेन सड़क का काम भी इसी वर्ष पूरा होगा।
पटना-बेतिया का खंड सोनपुर-बकरपुर-मानिकपुर का काम पूरा होगा। इससे पटना एम्स से जेपी गंगा पथ होते हुए सोनपुर, बकरपुर आना-जाना आसान होगा। कच्ची दरगाह-बिदुपुर और बख्तियारपुर-ताजपुर का काम नए साल में पूरा हो जाएगा। गया-बिहारशरीफ चार लेन, बायसी-बहादुरगंज-दीघलबैंक, बेतिया-नरकटियागंज, कादिरगंज-खैरा, मीठापुर-महुली, कटिहार-बलरामपुर, मानसी-सिमरी बख्तियारपुर, अम्बा-देव-मदनपुर का काम नए साल में पूरा हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच बन रही सड़क को एक्सप्रेस-वे को दर्जा दे दिया है। जल्द ही वित्तीय मंजूरी मिल जाएगी। इस तरह बिहार के पहले एक्सप्रेस-वे का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। अन्य एक्सप्रेस-वे में गोरखपुर-सिलीगुड़ी, रक्सौल-हल्दिया और बक्सर-भागलपुर का काम शुरू हो सकता है। पटना-आरा-सासाराम के बीच बन रहा एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का काम भी नए साल में शुरू हो जाएगा।
सोन नद पर पुल बनाने का काम भी शुरू होगा
वाराणसी-कोलकाता के दो खंड में रोहतास के सुरक्षित वन क्षेत्र में सड़क का नए सिरे से निर्धारण और सोन नद पर पुल बनाने का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। भागलपुर-हंसडीहा चार लेन, पटना-औरंगाबाद में अरवल, दाउदनगर बाईपास का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राज्य के कई स्टेट हाईवे का काम भी नए साल में पूरा होगा। इससे लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी।
भागलपुर-मुंगेर में मरीन ड्राइव का काम शुरू होगा
वित्तीय संस्थानों की मदद से राज्य सरकार अपनी ओर से कुछेक स्टेट हाईवे का काम शुरू कर सकता है। खासकर भागलपुर और मुंगेर में गंगा किनारे मरीन ड्राइव की योजना पर काम शुरू होगा। इसका भी लोगों को इंतजार है।
देश के सबसे बड़े पुल का काम होगा शुरू
समस्तीपुर के मुक्ता में नए आरओबी, बूढ़ी गंडक पर दो लेन पुल, बरबीघा-शेखपुरा-जमुई-बांका-पंजवारा दो लेन सड़क का काम नए साल में शुरू होगा। दरभंगा-जयनगर चार लेन चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। मोकामा-मुंगेर चार लेन सड़क, डुमरांव, नासरीगंज, दावथ बाइपास, अररिया-परसरमा दो लेन, बक्सर-चौसा चार लेन बाईपास का काम नए साल में शुरू होगा। गंडक नदी पर देश का सबसे बड़े पुल का काम नए साल में शुरू होगा। खगड़िया-पूर्णिया चार लेन और मुजफ्फरपुर-सोनबरसा चार लेन सड़क का काम भी शुरू होगा।