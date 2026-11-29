बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है। शनिवार को 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अरवल 10.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। औरंगाबाद में पारा 10.5 और गया में 11.2 डिग्री रहा। गयाजी और पूर्णिया में दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। फिलहाल कड़ाके की ठंड नहीं है।

पटना. मुख्य संवाददाता: बिहार में ठंड का प्रभाव बनने लगा है। पछुआ की तेजी अभी पूरी तरह स्थापित न होने से ठिठुरन भरी ठंड नहीं है। हालांकि दस जिलों का न्यूनतम पारा गिरा है। वहीं सबसे कम दृश्यता 800 मीटर गयाजी और पूर्णिया में दर्ज की गयी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान अरवल में 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां शनिवार को न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट आई है। औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री कमी आई, जहां न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री रहा। गया में 1.2 डिग्री की कमी के साथ 11.2 डिग्री, डेहरी में 11.5 डिग्री, जीरादेई में 11.6 डिग्री, नालंदा में 12.3 डिग्री, अगवानपुर में 12.7 डिग्री और समस्तीपुर में 13 डिग्री तापमान रहा।

अरवल सबसे ठंडा जिला रहा शनिवार को पटना में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री दर्ज किया गया, मुजफ्फरपुर में 15.3 डिग्री, भागलपुर में 15.2 डिग्री, पूर्णिया में 15.5 डिग्री और सुपौल में 15.9 डिग्री तापमान रहा। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दो दिसंबर को हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से चार से पांच दिसंबर तक राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में तेजी से कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर रह सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने और धूप निकलने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा। पछुआ हवा चलने से रात के समय ठंड का असर बढ़ सकता है।

दिसंबर के दूसरे हफ्ते से बढ़ेगी ठंड फिलहाल अगले एक सप्ताह तक तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। हालांकि, दिसंबर में उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ने पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति भी बिहार के मौसम को प्रभावित करेगी। मौसम के मौजूदा रुझान के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना है।