Bihar Weather: लगातार छठे साल जुलाई में क्यों रूठा मानसून? खेती, ग्राउंड वाटर पर संकट

Bihar Monsoon: मानसून के प्रसार में देरी के कारण जुलाई में वर्षा का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। अधिकांश समय मानसून ट्रफ के बिहार में नहीं रहने से पिछले कई वर्षों से जुलाई में बारिश की कमी देखी जा रही है।

Bihar Monsoon: बिहार में लगातार छठे वर्ष जुलाई में भी बादलों की बेरुखी बनी रही। राज्य में जुलाई के लिए सामान्य वर्षा का मानक 340.5 मिमी है, जबकि इस वर्ष केवल 203 मिमी बारिश दर्ज की गई। सूबे में वर्ष 2020 में आखिरी बार जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हुई थी। तब राज्य में सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। वर्ष 2019 में भी जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई थी। हालांकि, बीते छह वर्षों में मानसून की अनियमित चाल ने बिहार के वर्षा चक्र को प्रभावित किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार के अनुसार, मानसून के प्रसार में देरी के कारण जुलाई में वर्षा का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। अधिकांश समय मानसून ट्रफ के बिहार में नहीं रहने से पिछले कई वर्षों से जुलाई में बारिश की कमी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगे भी ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं।

सर्वाधिक बारिश सीवान में, सबसे कम सीतामढ़ी में इस वर्ष जुलाई में सर्वाधिक 18 प्रतिशत अधिक बारिश सीवान में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम वर्षा सीतामढ़ी में हुई। वहां सामान्य से 71 प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में सीवान के अलावा खगड़िया भी शामिल है, जहां एक प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। वहीं तीन जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई, जबकि 33 जिलों में वर्षा सामान्य से कम रही।

पटना में जुलाई के दौरान 40 प्रतिशत कम बारिश हुई पटना जिले में जुलाई के दौरान 40 प्रतिशत कम बारिश हुई। यहां सामान्य वर्षा का मानक 315.6 मिमी है, जबकि केवल 187.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। वर्षा की कमी वाले अन्य जिलों में अररिया में 30 प्रतिशत, अरवल में 40 प्रतिशत, बांका में 57 प्रतिशत, भभुआ में 55 प्रतिशत, भागलपुर में 51 प्रतिशत, दरभंगा में 67 प्रतिशत, गया में 36 प्रतिशत, भोजपुर में 46 प्रतिशत, जहानाबाद में 63 प्रतिशत, जमुई में 59 प्रतिशत, मधुबनी में 60 प्रतिशत, मुंगेर में 45 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 45 प्रतिशत, नालंदा में 41 प्रतिशत, नवादा में 43 प्रतिशत, रोहतास में 47 प्रतिशत, सहरसा में 52 प्रतिशत, समस्तीपुर में 44 प्रतिशत, शिवहर में 61 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 71 प्रतिशत तथा सुपौल में 42 प्रतिशत कमी दर्ज की गई।

खेती-किसानी और भूजल स्तर पर ज्यादा असर पहले जून में मानसून का आगमन होता है, इसलिए जुलाई वर्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण महीनों में माना जाता है। सूबे में इसी दौरान धान की रोपनी रफ्तार पकड़ती है। लगातार छठे वर्ष जुलाई में सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने रोपनी की चुनौती बढ़ जाती है और खेतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए पंपों का सहारा लेना पड़ता है। इसका सीधा असर भूजल स्तर पर पड़ता है, जो तेजी से नीचे जाता है। साथ ही खेती-किसानी की लागत भी बढ़ जाती है।

वर्ष बारिश हुई कमी कम बारिश वाले जिले 2026 203 मिमी 40 प्रतिशत 33

2025 199.5 मिमी 41 प्रतिशत 25

2024 238.6 मिमी 29 प्रतिशत 28

2023 174.6 मिमी 48 प्रतिशत 35

2022 130.1 मिमी 61 प्रतिशत 38