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Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, 40 के पार जाएगा पारा; मौसम का हाल

Apr 13, 2026 06:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। दो-तीन दिनों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंच सकता है।

Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, 40 के पार जाएगा पारा; मौसम का हाल

पटना समेत पूरे बिहार में मजबूत पछुआ का प्रवाह जारी है। एक-दो दिनों में राज्य का अधिकतम पारा इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। मौसम के तल्ख तेवर से अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। खासकर दोपहर में ज्यादा गर्मी का अहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 और न्यूनतम में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, 17 अप्रैल को राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस दौरान उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में बारिश के साथ ही राज्य के कुछ जिलों में बादल छाये रहने के आसार हैं। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

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राज्य के तापमान में चार डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी

रविवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4.7 और अधिकतम में 2.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 32.2 से 39.4 और न्यूनतम 17.8 से 25.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री रोहतास के डेहरी में और सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस मधेपुरा में दर्ज किया गया। पटना और अरवल में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस कारण लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ।

पटना का न्यूनतम पारा 2.4 और अधिकतम 1.3 डिग्री बढ़ा

पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। दो-तीन दिनों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंच सकता है। पटना का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मुजफ्फरपुर जिले में मौसम में तेजी से बदलाव होने लगा है। दिन में तपिश तो रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। दिन और रात के तापमान में करीब 19 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है।डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि रविवार को दिन का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि तापमान में वृद्धि जारी रह सकती है। पछिया हवा 12.5 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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