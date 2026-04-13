Bihar Weather: बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, 40 के पार जाएगा पारा; मौसम का हाल

पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। दो-तीन दिनों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंच सकता है।

पटना समेत पूरे बिहार में मजबूत पछुआ का प्रवाह जारी है। एक-दो दिनों में राज्य का अधिकतम पारा इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। मौसम के तल्ख तेवर से अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। खासकर दोपहर में ज्यादा गर्मी का अहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 और न्यूनतम में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, 17 अप्रैल को राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस दौरान उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में बारिश के साथ ही राज्य के कुछ जिलों में बादल छाये रहने के आसार हैं। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

राज्य के तापमान में चार डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी रविवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4.7 और अधिकतम में 2.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 32.2 से 39.4 और न्यूनतम 17.8 से 25.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री रोहतास के डेहरी में और सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस मधेपुरा में दर्ज किया गया। पटना और अरवल में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस कारण लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ।

पटना का न्यूनतम पारा 2.4 और अधिकतम 1.3 डिग्री बढ़ा पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। दो-तीन दिनों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंच सकता है। पटना का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।