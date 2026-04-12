Bihar Weather Update: 2-3 दिनों में 40 डिग्री पार होगा पारा, 17 अप्रैल से बारिश के आसार; बिहार में मौसम करेगा खेल
17 अप्रैल को राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस दौरान उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में बारिश के साथ ही राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं।
Bihar Weather Update: बिहार में मजबूत पछुआ का प्रवाह जारी है। मौसम के तल्ख तेवर से अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 और न्यूनतम में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक-दो दिनों में राज्य का अधिकतम पारा इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा।
हालांकि 17 अप्रैल को राज्य में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। इस दौरान उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में बारिश के साथ ही राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं। इस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।
राज्य के तापमान में चार डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी
रविवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4.7 और अधिकतम में 2.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 32.2 से 39.4 और न्यूनतम 17.8 से 25.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री रोहतास के डेहरी में और सबसे कम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस मधेपुरा में दर्ज किया गया। पटना और अरवल में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।
पटना का न्यूनतम तापमान 2.4 और अधिकतम 1.3 डिग्री बढ़ा
पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को भी बढ़ोतरी होगी। इस कारण दिन में लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। वहीं दो-तीन दिनों के दौरान पटना का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंच सकता है। रविवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 2.4 और अधिकतम में 1.3 डिग्री बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चली।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें