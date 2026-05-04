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Bihar Weather Update: दिन में ही रात जैसा नजारा, दरभंगा-मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में आंधी-पानी से तबाही

May 04, 2026 06:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Update: पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इस बीच गर्मी की तपिश से लोगों को काफी राहत मिली लेकिन, तेज हवा के कारण कई जिलों में बिजली की आपूर्ति कई घंटों के लिए बाधित रही।

Bihar Weather Update: बिहार में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बार अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए जिससे दिन में रात जैसा नजारा बन गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी जिससे आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इस बीच गर्मी की तपिश से लोगों को काफी राहत मिली लेकिन, तेज हवा के कारण कई जिलों में बिजली की आपूर्ति कई घंटों के लिए बाधित रही। वैशाली जिले के हाजीपुर में उमड़ते घुमड़ते काले घने बादलों के बीच धूलभरी आंधी चली। शाम 4 बजे ही लाइट जलाकर सड़क पर गाड़ियां रेंगती रहीं। सीवान, गोपालगंज,बक्सर समेत कई जिलों में तेज आंधी-बारिश और ओला वृष्टि से कई पेड़ गिर गए और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। इस बीच खबर लिखे जाने तक ठनका और पेड़ गिरने से 9 लोगों के मौत की सूचना है।

पटना मौसम विभाग की और से राज्य के 11 जिलों के कुल 123 प्रखंडों में गरज तड़क के साथ बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए लोगों को खुले में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो लोग बाहर हैं वे जल्द से जल्द अपने मकान में आ जाएं। जिनके मकान कच्चे या फूस के हैं वे आस पास के पक्के घरों की शरण ले लें।

सीवान। में आई तेज आंधी- पानी व ओलावृष्टि से जिले का जन जीवन पूरी तरह से अस्त- व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर देहात तक आंधी में कई पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं , ओलावृष्टि से सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ईंट का रोजगार करनेवालों को भी लाखों का नुकसान हुआ है। सोमवार को करीब दो बजे से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज रफ्तार हवा के साथ आई आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। दोपहर बाद शुरू हुई तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे आवागमन में परेशानी हुई। आंधी के दौरान कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तेज हवाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने दैनिक गतिविधियों पर असर डाला है। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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