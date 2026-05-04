Bihar Weather Update: दिन में ही रात जैसा नजारा, दरभंगा-मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में आंधी-पानी से तबाही

Bihar Weather Update: पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इस बीच गर्मी की तपिश से लोगों को काफी राहत मिली लेकिन, तेज हवा के कारण कई जिलों में बिजली की आपूर्ति कई घंटों के लिए बाधित रही।

Bihar Weather Update: बिहार में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बार अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए जिससे दिन में रात जैसा नजारा बन गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी जिससे आम और लीची की फसल को नुकसान पहुंचा। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। इस बीच गर्मी की तपिश से लोगों को काफी राहत मिली लेकिन, तेज हवा के कारण कई जिलों में बिजली की आपूर्ति कई घंटों के लिए बाधित रही। वैशाली जिले के हाजीपुर में उमड़ते घुमड़ते काले घने बादलों के बीच धूलभरी आंधी चली। शाम 4 बजे ही लाइट जलाकर सड़क पर गाड़ियां रेंगती रहीं। सीवान, गोपालगंज,बक्सर समेत कई जिलों में तेज आंधी-बारिश और ओला वृष्टि से कई पेड़ गिर गए और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। इस बीच खबर लिखे जाने तक ठनका और पेड़ गिरने से 9 लोगों के मौत की सूचना है।

पटना मौसम विभाग की और से राज्य के 11 जिलों के कुल 123 प्रखंडों में गरज तड़क के साथ बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए लोगों को खुले में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो लोग बाहर हैं वे जल्द से जल्द अपने मकान में आ जाएं। जिनके मकान कच्चे या फूस के हैं वे आस पास के पक्के घरों की शरण ले लें।