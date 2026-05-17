कल का मौसम बिहार 18 मई: गर्मी से राहत नहीं, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ठनका-बारिश के आसार
पटना आईएमडी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हस्से, अंडमान द्वीप समूह एवं अंडमान सागर के कुछ भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसका असर बिहार के मौसम पर पड़ने की संभावना है।
Bihar Weather Update: बिहार इन दिनों चिलचिलाती गर्मी की चपेट में है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। रविवार 17 मई को पटना, सीवान, गया, सासाराम, बक्सर समेत राज्य के कई जिलों में तापमान चालीस डिग्री के पार रहा। कल 18 मई को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पटना आईएमडी की ओर से बताया गया है कि अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हस्से, अंडमान द्वीप समूह एवं अंडमान सागर के बाकी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसका असर बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों के मौसम पर देखा जा सकता है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 26 मई के आसपास दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। यह समय सीमा 4 दिन आगे-पीछे हो सकती है। बिहार में तापमान पूर्वानुमान की बात करें तो अगले तीन चार दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। 18 को बिहार के मौसम के बारे में कहा गया है कि तापमान में कमी के आसार नहीं हैं। 18 मई को बक्सर, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, पटना के शहरी क्षेत्र, गया, औरंगाबाद जिलों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। वहीं, नेपाल की तराई से सटे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण में गरज के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।
आज रविवार के तापमान की बात करें तो राज्य का सर्वाधिक तापमान 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड रोहतास के देहरी में दर्ज किया गया। इसके अलावा बक्सर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 42 डिग्री सेल्सियस, कैमूर में 42.6 डिग्री सेल्सियस, सीवान में 40.3 डिग्री सेल्सियस, पटना में 40.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को राज्य के 20 शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई जबकि राज्य के अन्य शहरों में टेंपरेचर स्थिर रहा या थोड़ा बहुत नीचे गिरा। रविवार के मधुबनी समेत कई जिलों में गरज से साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा बहने की अल्पकालीन चेतावनी दी गई। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, मोतिहारी समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसका असर कल सोमवार के वेदर कंडीशन पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें