सुबह-शाम पड़ेगी ठंड, दिन में खिलेगी धूप; बिहार में एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप:

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिलेगी। दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का असर जारी रहेगा।

Jan 17, 2026 06:36 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार में लोगों को अगले एक पखवाड़े तक सुबह और शाम में ठंड का एहसास होगा पर दिन में धूप निकलने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तापमान में दो-तीन दिनों तक बदलाव होने का पूर्वानुमान नहीं है। दो दिनों तक बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसका प्रभाव दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार के जिलों में अधिक रहने की उम्मीद है।

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम पारे में गिरावट आई। बिहार का न्यूनतम तापमान 5.9 से 12.2 और अधिकतम तापमान 20.8 से 25.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री भागलपुर के सबौर में और सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री कैमूर में रिकॉर्ड हुआ।

पटना में शनिवार को सुबह के समय कोहरा छाए रहने के आसार हैं। लेकिन दिन में धूप खिलेगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। शुक्रवार को राजधानी के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 22.0 और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

