सुबह-शाम पड़ेगी ठंड, दिन में खिलेगी धूप; बिहार में एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक राज्य के लोगों को ठंड से हल्की राहत मिलेगी। दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का असर जारी रहेगा।

बिहार में लोगों को अगले एक पखवाड़े तक सुबह और शाम में ठंड का एहसास होगा पर दिन में धूप निकलने से ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तापमान में दो-तीन दिनों तक बदलाव होने का पूर्वानुमान नहीं है। दो दिनों तक बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसका प्रभाव दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार के जिलों में अधिक रहने की उम्मीद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम पारे में गिरावट आई। बिहार का न्यूनतम तापमान 5.9 से 12.2 और अधिकतम तापमान 20.8 से 25.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री भागलपुर के सबौर में और सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री कैमूर में रिकॉर्ड हुआ।