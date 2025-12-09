Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather Update Bhagalpur coldest with 7 degree know Mausam Forecast
Bihar Weather: 7 डिग्री के साथ भागलपुर सबसे ठंडा, जानिए बिहार में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Mausam: बिहार में ठंड का कहर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बीते 24 घंटे के भीतर भागलपुर राज्य में सबसे ठंडी जगह रहा। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य के तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं जताए हैं।

Dec 09, 2025 06:55 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather Update: बिहार का मौसम अगले 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तीन-चार दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। हालांकि दक्षिण बिहार के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं, मंगलवार को दक्षिण बिहार में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। बीते 24 घंटे के भीतर भागलपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बिहार के भी एक-दो स्थानों पर कोहरा छाए रहने के आसार हैं। सोमवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। उत्तर बिहार के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और दक्षिण बिहार के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई।

प्रदेश का सबसे कम तापमान 7.6 डिग्री भागलपुर के सबौर में और सबसे अधिक तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में रिकॉर्ड किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 22.4 से 28.1 और न्यूनतम तापमान 7.6 से 14.1 डिग्री के बीच रहा है। जबकि सबसे कम दृश्यता 400 मीटर पूर्णिया में रहा।

बढ़ती ठंड के बीच पटना के स्कूलों का समय बदला; 8 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

पटना में भी आज कोहरा

पटना में मंगलवार को मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान दोपहर के समय कुछ देर के लिए धूप निकलने की उम्मीद है। सोमवार को पटना में सुबह से ही मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई। पटना के न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रहा।

