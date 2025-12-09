Bihar Weather: 7 डिग्री के साथ भागलपुर सबसे ठंडा, जानिए बिहार में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: Bihar Mausam: बिहार में ठंड का कहर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बीते 24 घंटे के भीतर भागलपुर राज्य में सबसे ठंडी जगह रहा। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य के तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं जताए हैं।

Bihar Weather Update: बिहार का मौसम अगले 7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तीन-चार दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। हालांकि दक्षिण बिहार के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं, मंगलवार को दक्षिण बिहार में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। बीते 24 घंटे के भीतर भागलपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बिहार के भी एक-दो स्थानों पर कोहरा छाए रहने के आसार हैं। सोमवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। उत्तर बिहार के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और दक्षिण बिहार के अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई।

प्रदेश का सबसे कम तापमान 7.6 डिग्री भागलपुर के सबौर में और सबसे अधिक तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में रिकॉर्ड किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 22.4 से 28.1 और न्यूनतम तापमान 7.6 से 14.1 डिग्री के बीच रहा है। जबकि सबसे कम दृश्यता 400 मीटर पूर्णिया में रहा।