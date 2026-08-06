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Bihar Weather 06 August 2026: बिहार के मधुबनी-पूर्णिया और चंपारण में भारी बारिश, पटना में होगी बरसात; मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather 06 August 2026: बिहार के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के नौ जिलों में गुरुवार को अतिभारी और भारी बारिश की चेतावनी है। बक्सर, गया, रोहतास, अररिया, कटिहार और सीवान में आज भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी में अतिभारी बारिश का अलर्ट है।

Bihar Weather
बिहार के कई जिलों में गुरुवार को बाारिश का अलर्ट जारी किया गया है। (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar Weather 06 August 2026: बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मधुबनी, पूर्णिया, गया, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, कटिहार और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पटना में गुरुवार को आंशिक बारिश संभावित है। राजधानी में दिनभर सावन की रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना रहा। बारिश और बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में दो दिन झमाझम बारिश की स्थिति बनी रहेगी।

राज्य के नौ जिलों में गुरुवार को अतिभारी और भारी बारिश की चेतावनी है। बक्सर, गया, रोहतास, अररिया, कटिहार और सीवान में आज भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में व्रजपात की चेतावनी है। फिलहाल राज्य में 38 प्रतिशत मानसून की बारिश की कमी बनी हुई है।

आज भी बारिश होने की संभावना

मुजफ्फरपुर जिले के अधिकतर स्थानों पर गुरुवार को भी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को इसका पूर्वानुमान जारी किया है। बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद पूरे जिले में करीब तीन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। 67 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

भागलपुर में कैसा मौसम

भागलपुर जिले में मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही। वहीं बुधवार शाम में भी शहर में झमाझम बारिश हुई। दो दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों को गर्मी व उमस से निजात मिली। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान सबौर समेत आसपास के क्षेत्र में सात मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि छह से नौ अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

गयाजी में कमजोर मौसम

गयाजी जिले में कमजोर मानसून और पर्याप्त बारिश नहीं होने से खरीफ फसल की सबसे प्रमुख धान की खेती पर संकट गहराने लगा है। बारिश की बेरुखी का सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जिले में एक लाख 82 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक मात्र 62 हजार हेक्टेयर यानी करीब 34 प्रतिशत क्षेत्र में ही रोपनी हो सकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि तक जिले में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में धान की रोपनी पूरी हो चुकी थी। इस बार पिछले साल की तुलना में रोपनी करीब 50 प्रतिशत पीछे चल रही है। इससे किसान और कृषि विभाग दोनों चिंतित हैं। कई प्रखंडों में खेत अब भी खाली पड़े हैं और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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