Bihar Weather 06 August 2026: बिहार के मधुबनी-पूर्णिया और चंपारण में भारी बारिश, पटना में होगी बरसात; मौसम का हाल

Bihar Weather 06 August 2026: बिहार के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के नौ जिलों में गुरुवार को अतिभारी और भारी बारिश की चेतावनी है। बक्सर, गया, रोहतास, अररिया, कटिहार और सीवान में आज भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी में अतिभारी बारिश का अलर्ट है।

Bihar Weather 06 August 2026: बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच मधुबनी, पूर्णिया, गया, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, कटिहार और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पटना में गुरुवार को आंशिक बारिश संभावित है। राजधानी में दिनभर सावन की रिमझिम फुहारों से मौसम सुहाना रहा। बारिश और बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में दो दिन झमाझम बारिश की स्थिति बनी रहेगी।

राज्य के नौ जिलों में गुरुवार को अतिभारी और भारी बारिश की चेतावनी है। बक्सर, गया, रोहतास, अररिया, कटिहार और सीवान में आज भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी में अतिभारी बारिश का अलर्ट है। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में व्रजपात की चेतावनी है। फिलहाल राज्य में 38 प्रतिशत मानसून की बारिश की कमी बनी हुई है।

आज भी बारिश होने की संभावना मुजफ्फरपुर जिले के अधिकतर स्थानों पर गुरुवार को भी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को इसका पूर्वानुमान जारी किया है। बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद पूरे जिले में करीब तीन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। 67 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

भागलपुर में कैसा मौसम भागलपुर जिले में मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही। वहीं बुधवार शाम में भी शहर में झमाझम बारिश हुई। दो दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों को गर्मी व उमस से निजात मिली। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान सबौर समेत आसपास के क्षेत्र में सात मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान अवधि छह से नौ अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम बारिश होने का अनुमान है।