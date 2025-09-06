Bihar Weather two days humid heat then heavy rain thunderstorm lightning alert today बिहार में दो दिन उमस भरी गर्मी, फिर भारी बारिश का दौर; आज यहां आंधी-बिजली का अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather two days humid heat then heavy rain thunderstorm lightning alert today

बिहार में दो दिन उमस भरी गर्मी, फिर भारी बारिश का दौर; आज यहां आंधी-बिजली का अलर्ट

Bihar Mausam: मौसम विभाग ने शनिवार को 11 जिलों में आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकतर हिस्से में दो दिन उमस भरी गर्मी सताएगी। इसके बाद भारी बारिश का दौर शुरू होगा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/भागलपुरSat, 6 Sep 2025 07:53 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में दो दिन उमस भरी गर्मी, फिर भारी बारिश का दौर; आज यहां आंधी-बिजली का अलर्ट

Bihar Weather Forecast: दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकतर जिलों में अगले दो दिन उमस भरी गर्मी सताएगी। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। बिहार में एक बार मॉनसून सक्रिय होगा और भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने 9 सितंबर से झमाझम बारिश की संभावना जताई है। वहीं, शनिवार (6 सितंबर) को औरंगाबाद, आरा, भागलपुर, जमुई समेत 11 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने का खतरा है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 सितंबर के बाद मॉनसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 9 पूरे राज्य में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कैमूर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण जिले और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, 10 सितंबर से दक्षिण बिहार में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं।

भागलपुर में कैसा रहेगा मौसम-

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार एवं रविवार को भागलपुर जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्मी-उमस लोगों के पसीने छुड़ा देगी। वहीं सोमवार से बुधवार के बीच आंशिक बदरी के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। दिन एवं रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की मानें तो पूर्वी बिहार में अभी दो दिन तक गर्मी व उमस से निजात नहीं मिलने वाली है। इसके बाद तीन दिन तक हल्की बारिश से लेकर बूंदाबांदी की संभावना है।