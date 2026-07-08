बिहार में कल मौसम : आरा, छपरा में होगी भारी बारिश, मोतिहारी से कटिहार तक 30 जिलों में येलो अलर्ट
Bihar Weather 9 July: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में कल (गुरुवार को) बारिश का मौसम जारी रहेगा। मॉनसून के प्रभाव से आरा, छपरा समेत 5 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं, बक्सर से कटिहार तक 30 जिलों में आंधी, बिजली का ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है।
Bihar Weather Tomorrow: बिहार में गुरुवार 9 जुलाई को मॉनसून सक्रिय रहेगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिहार के अधिकतर हिस्सों में कल (9 जुलाई) को झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आरा, छपरा, मोतिहारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, चंपारण, मिथिला, कोसी, सीमांचल, अंग और शाहाबाद क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। 30 जिलों में आंधी, पानी और ठनका का ऑरेज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में छिटपुट बारिश की संभावना है।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 9 जुलाई को छपरा (सारण), आरा (भोजपुर), बक्सर, सीवान, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) और किशनगंज जिले में भारी बारिश की आशंका है। वहीं, उत्तर एवं दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में भी बरसात का दौर जारी रहेगा।
बक्सर से कटिहार तक 30 जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग ने गुरुवार 9 जुलाई को 30 जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में ऑरेंज अलर्ट है। जबकि, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। खराब मौसम में से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
पटना में कल कैसा रहेगा मौसम
राजधानी पटना में शुक्रवार को बादलों का डेरा रहेगा। तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी के एक-दो दौर चलने की संभावना बनी रहेगी। भारी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
कोसी और सीमांचल में तेज बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बुधवार दोपहर बताया कि बीते 24 घंटे के भीतर सीमांचल क्षेत्र में अति भारी बारिश दर्ज की गई। किशनगंज जिले में बहुत भारी बरसात दर्ज की गई। वहीं, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भी एक-दो जगहों पर भारी बारिश और बाकी जगह मध्यम स्तर की वर्षा हुई।
बिहार में चक्रवाती परिसंचरण
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पूर्व अरब सागर से बांग्लादेश तक की द्रोणी अब उत्तर पूर्व अरब सागर से सिक्किम तक गुजर रही है। इससे गुजरात, एमपी और उससे सटे यूपी के इलाकों में निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इससे बिहार से होकर एक चक्रवाती परिसंचरण केंद्र गुजर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की बात कही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।