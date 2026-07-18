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बिहार में कल मौसम: पटना, गया, बेगूसराय समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मॉनसून ने बदला गियर

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में मॉनसून ने अपना गियर बदल दिया है। मौसम विभाग ने कल 19 जुलाई को पटना, गयाजी, बेगूसराय समेत 13 जिलो में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर दक्षिण बिहार में मूसलाधार बरसात के आसार हैं। इस इलाके में अभी मॉनसूनी बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। 

बिहार में कल मौसम: पटना, गया, बेगूसराय समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मॉनसून ने बदला गियर

Bihar Weather Tomorrow: बिहार में कल रविवार 19 जुलाई 2026 को जमकर बारिश होगी। राज्य में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक झमाझम होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना, गयाजी, बेगूसराय, नालंदा समेत समूचे दक्षिण बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। 4 जिलों में ऑरेंज, तो 9 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों तक मॉनसून संबंधी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। उत्तर के मुकाबले दक्षिण बिहार में 19 जुलाई को ज्यादा तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बिहार से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक झारखंड एवं गंगा के मैदानी इलाकों वाले बंगाल से होकर एक ट्रफ गुजर रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। इसके अलावा, उत्तरी झारखंड में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। मॉनसून की ट्रफ लाइन पंजाब से यूपी-बिहार होते हुए झारखंड से होकर गुजर रही है।

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पटना समेत दक्षिण बिहार में 19 जुलाई को भारी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 19 जुलाई को दक्षिण बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियां तेज रहेंगी। बेगूसराय, गयाजी, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

रविवार को ही पटना, रोहतास, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, किशनगंज, बक्सर, अरवल और शेखपुरा जिले में भी भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में पूरे दिन तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बूंदाबांदी की आशंका बनी रहेगी। खराब मौसम में लोगों से सावधान एवं सतर्क रहने की अपील की गई है।

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पिछले 24 घंटे में मॉनसून और मौसम का हाल

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट की मानें तो बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर गयाजी, औरंगाबाद और पूर्णिया जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। जबकि बिहार के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बसे जिलों की अधिकतर जगहों और दक्षिण बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे का पानी गिरा।

4 डिग्री तक गिरेगा पारा

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर पारा तेजी से गिरने की संभावना है। मॉनसून के सक्रिय रहने और झमाझम बारिश होने से दिन का पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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