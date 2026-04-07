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बिहार में कल से बदलेगा मौसम का गियर; आंधी-बिजली, बारिश और ओलावृष्टि का 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Apr 07, 2026 06:44 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार में कल यानी बुधवार को राज्य भर में मौसम खराब रहने की आशंका है। उत्तर बिहार, कोसी एवं सीमांचल के 12 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। पटना, गया, भागलपुर समेत अन्य जिलों में भी आंधी और वज्रपात का खतरा रहेगा।

बिहार में कल से बदलेगा मौसम का गियर; आंधी-बिजली, बारिश और ओलावृष्टि का 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather Tomorrow: बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने राज्यभर में बुधवार 7 अप्रैल को आंधी, बिजली, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार में मौसम का कहर ज्यादा देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, भागलपुर, गयाजी समेत अन्य सभी जगहों पर येलो अलर्ट है। कोसी एवं सीमांचल में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने मंगलवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि शनिवार को पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका है। अधिकतर जिलों में आंधी और मेघगर्जन से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। साथ ही, कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। वहीं, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे।

साथ ही, उत्तर बिहार, कोसी एवं सीमांचल के जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। किसानों से आंधी-बिजली के समय खेत में काम नहीं करने की हिदायत है।

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बीते 24 घंटे के भीतर पश्चिम चंपारण, मधुबनी, औरंगाबाद और जमुई जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम यूपी में अलग-अलग वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। साथ ही 11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। ऐसे में अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान रात के तापमान में तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि, इसके बाद फिर 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है।

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मौसम के कॉकटेल से लोग परेशान

बीते लगभग एक महीने से राज्य में मौसम अलग-अलग रंग दिखा रहा है। पिछले महीने ठंड का असर कम होने के बाद अचानक दिन में गर्मी बढ़ गई थी। लोगों को तीखी धूप पड़ने से लू जैसा एहसास होने लगा था। तभी मौसम ने अचानक पलटी मारी और मार्च के आखिरी सप्ताह में तेज आंधी के साथ बरसात और ओलावृष्टि हुई थी। आंधी और वज्रपात से कुछ जगहों पर जानमाल का नुकसान भी हुआ।

वहीं, अप्रैल महीना शुरू होने के बाद भी मौसम गर्मी और बारिश का कॉकटेल बना रहा है। तीन दिन पहले दक्षिण बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया था। मगर मौसम ने फिर पलटी मारी तो अधिकतम पारा 2-3 डिग्री तक लुढ़क गया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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