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बिहार में कल मौसम: दरभंगा, मुजफ्फरपुर में होगी भारी बारिश; 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पटना में भी झमाझम

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग ने 10 जुलाई, शुक्रवार को बिहार के उत्तरी जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पटना समेत दक्षिण बिहार में एक-दो जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना है। 12 जिलों में ऑरेंज, तो 5 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार में कल मौसम: दरभंगा, मुजफ्फरपुर में होगी भारी बारिश; 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पटना में भी झमाझम

Bihar Weather Tomorrow, 10th July Mausam: बिहार में शुक्रवार को मॉनसून के साथ-साथ चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव के क्षेत्र का भी मौसम पर असर देखने को मिलेगा। 10 जुलाई को उत्तर बिहार के जिलों में तेज बरसात होने की पूरी संभावना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तर बिहार के 12 जिलों में आंधी, पानी और ठनका (वज्रपात) का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वी बिहार में येलो अलर्ट रहेगा। राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया। मॉनसून ट्रफ (कम दबाव वाली पट्टी) बिहार से होकर गुजर रही है। समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर उत्तर बिहार एवं आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वहीं, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लो-प्रेशर एरिया (कम दबाव का क्षेत्र) बना हुआ है, जिसका प्रभाव बिहार में देखने को मिल रहा है।

चंपारण से सीमांचल तक होगी मूसलाधार बारिश

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 जुलाई से बिहार में मॉनसूनी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व बिहार के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। चंपारण, सारण, तिरहुत, मिथिला, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में शुक्रवार को अच्छी बरसात होने के पूरे आसार हैं। भारी बारिश से बाढ़ और जलजमाव की आशंका भी बनी रहेगी।

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छपरा, समस्तीपुर समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को 12 जिलों में आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण (छपरा), गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। वहीं, इस दौरान खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है। इन जिलों में 10 जुलाई को येलो अलर्ट जारी हुआ है।

पटना में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी पटना में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे। दिन में एक-दो बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। भारी बारिश के आसार अभी नहीं है। मौसम विभाग ने पटना के लिए किसी तरह का अलर्ट शुक्रवार को जारी नहीं किया है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है।

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बिहार में अब तक आधी बारिश ही हुई

इस मॉनसून सीजन बिहार फिलहाल बारिश की भारी कमी झेल रहा है। राज्य में अब तक औसतन कुल 263 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। इसके मुकाबले 124.7 मिमी पानी ही गिर पाया है। यानी कि मॉनसूनी बारिश में लगभग 53 प्रतिशत की कमी है। पटना, गयाजी, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, खगड़िया समेत अन्य जिले बारिश की भारी कमी झेल रहे हैं। सिर्फ कटिहार, भागलपुर, बांका और समस्तीपुर जिले में ही अब तक औसत से ज्यादा बरसात दर्ज की गई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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