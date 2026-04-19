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Bihar Weather: बिहार में वज्रपात और तेज हवाओं से किन्हें राहत, गर्मी कहां-कहां सताएगी; जानिए मौसम का हाल

Apr 19, 2026 08:08 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: अगले 24 तारीख तक पूरे बिहार में मौसम शुष्क बना रह सकता है। इस दौरान तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 38-40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जाहिर है ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है।

Bihar Weather: बिहार में वज्रपात और तेज हवाओं से किन्हें राहत, गर्मी कहां-कहां सताएगी; जानिए मौसम का हाल

Bihar Weather: अप्रैल के महीने में बिहार के अलग-अलग जिलों में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सुबह 9 बजे के बाद से ही धूप निकल रही है और दोपहर होते-होते तापमान काफी ऊपर चला जा रहा है जिससे लोगों को चुभती-जलती गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि रविवार को किशनगंज, अररिया और सुपौल जिले में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तीन जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इन तीनों जिलों के अलावा पूरे बिहार में मौसम शुष्क रह सकता है।

अगले 24 तारीख तक पूरे बिहार में मौसम शुष्क बना रह सकता है। इस दौरान तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 38-40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। जाहिर है ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है।

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गयाजी जिले में कैसा मौसम

गयाजी जिले में दो दिन उमस वाली गर्मी के बाद एक बार फिर गर्म पछुआ सताने लगी है। मौसम का तेवर काफी तल्ख होता जा रहा है। शनिवार की सुबह से तीखी धूप निकली जो दिनभर बनी रही। मौसम साफ रहने और धूप के कारण शनिवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म रहा। अधिकतम पारा सामान्य से दो डिग्री अधिक ऊपर चला गया। शनिवार को सूबे में 42.2 डिग्री पर डेहरी सबसे अधिक गर्म रहा। 42.1 डिग्री पर कैमूर गर्म रहा।

मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि एक बार फिर पछुआ चलने लगी है। मौसम ड्राई हो गया है। नमी की मात्रा घटकर 30 फीसदी तक आ गयी है। इस कारण शनिवार को गर्म हवा ने काफी परेशान किया। बताया कि अगले दो-तीन दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 42 डिग्री या उसके पार चल जाने का अनुमान है। बादल या बारिश की संभावना नहीं है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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