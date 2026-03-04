Bihar Weather Today: धूप या बारिश, होली पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? IMD की रिपोर्ट जानें
Bihar Weather Today: रंगों के त्योहार के दिन बिहार में दोपहर में तेज धूप खिलने की संभावना जताई गयी है जिससे खुले में होली खेलने में गर्मी का एहसास होगा। आज राज्य के किसी हिस्से में बारिश के आसार नहीं हैं।
Bihar Weather Today: बिहार में मौसम लगातार तल्ख होता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से मार्च में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है। आज होली है। रंगों के त्योहार के दिन बिहार में दोपहर में तेज धूप खिलने की संभावना जताई गयी है जिससे खुले में होली खेलने में गर्मी का एहसास होगा। आज राज्य के किसी हिस्से में बारिश के आसार नहीं हैं। न्यूनतम तापमान सुबह साढ़े छह बजे 18 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज आर्द्रता 73 प्रतिशत है। करीब 5-6 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। सूर्योदय सुबह 6.10 बजे तो सूर्यास्त शा 5.53 बजे होने की संभावना है।
होली के दिन आज 4 मार्च(बुधवार) बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज आसमान साफ रहेगा और दोपहर में धूप तीखी हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह से ही धूप निकलेगी जो दोपहर बाद तेज हो जाएगी। आसमान साफ रहने के कारण धूप का असर ज्यादा महसूस होगा। सुबह के समय मौसम कूल फील कराएगा। दिन बढ़ने के साथ तापमान चढ़ेगा और गर्मी अपना एहसास दिलाएगी।
मौसम विभाग और वातावरण के ताजा हालात के अनुसार इस साल अधिक गर्म पड़ने की संभावना है। इस साल अप्रैल महीन में मई-जून जैसे हालात हो सकते हैं। मार्च से मई तक शहरों का अधिकतम और न्यूतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। राज्य में लू के दिनों की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक रहेगी। शहरी इलाके मे हीट आईलैंड का असर दिखने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इस देखते हुए गर्मी से बचाव करने के उपाय करने की सलाह दी गई है।
होली में खानपान का रखें ध्यान
इस बार होली में सर्दी और गर्मी का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। रात को सर्दी और दिन में गर्मी का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। परंपरा से होली में लोग हेवी डायट लेते हैं। तरह तरह के पकवानों से साथ अधिक मात्रा में नॉन वेज आइटम का सेवन करते हैं। दोरस मौसम में इसका स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ सकता है।
