Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather today Strong Westerly Wind will increase cold temperature fall rain in delhi up
Bihar Weather : राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather : राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का अहसास होगा।

Jan 21, 2026 06:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: उत्तर और पश्चिम भारत समेत हिमालयी राज्यों में दो-तीन दिनों तक हिमपात और मैदानी राज्यों में बारिश के आसार हैं। इससे कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद हैं। लेकिन, हिमपात व बारिश सर्दी का अहसास और बढ़ा सकती है। बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का अहसास होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हालांकि, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस कारण दोपहर में लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस कारण 21 से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसी कारण बिहार में ठंड बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:दो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संबंध बलात्कार नहीं, पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी

इधर, मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 23.3 से 27.2 और न्यूनतम तापमान 8.5 से 14.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। बिहार में सबसे कम दृश्यता 300 मीटर मोतिहारी में दर्ज की गई।

पटना में आज आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी

पटना में बुधवार को आसमान साफ रहने से धूप खिलेगी। पछुआ की रफ्तार तेज रहने से सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। राजधानी में मंगलवार को सुबह के समय बादल छाया रहे। हालांकि पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम में 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

ये भी पढ़ें:पटना के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट देख लें, पकड़वाने में मदद करने पर मिलेगा इनाम
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।