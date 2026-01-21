Bihar Weather : राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का अहसास होगा।
Bihar Weather: उत्तर और पश्चिम भारत समेत हिमालयी राज्यों में दो-तीन दिनों तक हिमपात और मैदानी राज्यों में बारिश के आसार हैं। इससे कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद हैं। लेकिन, हिमपात व बारिश सर्दी का अहसास और बढ़ा सकती है। बिहार में बारिश होने के आसार नहीं है। वहीं बुधवार से पछुआ की रफ्तार बढ़ने से रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। इस कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का अहसास होगा।
हालांकि, दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस कारण दोपहर में लोगों को ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में लगातार तीन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस कारण 21 से 24 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसी कारण बिहार में ठंड बढ़ेगी।
इधर, मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 23.3 से 27.2 और न्यूनतम तापमान 8.5 से 14.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में और सबसे अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। बिहार में सबसे कम दृश्यता 300 मीटर मोतिहारी में दर्ज की गई।
पटना में आज आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी
पटना में बुधवार को आसमान साफ रहने से धूप खिलेगी। पछुआ की रफ्तार तेज रहने से सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। राजधानी में मंगलवार को सुबह के समय बादल छाया रहे। हालांकि पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम में 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा।