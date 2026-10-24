Bihar Weather Today: बिहार में फिर बारिश और ठनका के आसार, 28 अक्टूबर से बिगड़ेगा मौसम
बिहार का मौसम फिर बिगड़ने वाला है। 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक राज्य में बारिश के साथ तेज हवा और ठनका गिरने की संभावना है।
पटना, मुख्य संवाददाता।
Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ने वाला है। चार दिनों के बाद राज्य में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात के आसार हैं। 28 अक्टूबर से एक नवम्बर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। आज शनिवार को राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सी तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वातावरण में नमी का स्तर 92 % तो वायुमंडलीय दबाव 1011 के स्तर पर रहने की संभावना है।
बिहार के मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के कारण होगा। 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने के आसार हैं। इस बीच 29 अक्तूबर को भारी बारिश की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से शुक्रवार को यह अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान द्वीप समूह के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23 अक्तूबर की सुबह 05:30 बजे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके 26 अक्तूबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर आंध्र प्रदेश तथा उससे सटे दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ आनंद शंकर ने बारिश और वज्रपात के मद्देनजर किसानों और आमलोगों को कई सलाह दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह खरीफ फसलों की कटाई का समय है। पकी फसलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें। यदि आवश्यक न हो तो इस अवधि के दौरान फसलों की कटाई स्थगित रखें। सब्जियों की फसलों में फिलहाल सिंचाई नहीं करें। वज्रपात के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, जलाशयों तथा बिजली के खंभों के पास न रहें, पक्के भवन में शरण लें।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें