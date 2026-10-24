Bihar Weather Today: बिहार में फिर बारिश और ठनका के आसार, 28 अक्टूबर से बिगड़ेगा मौसम

बिहार का मौसम फिर बिगड़ने वाला है। 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक राज्य में बारिश के साथ तेज हवा और ठनका गिरने की संभावना है।

पटना, मुख्य संवाददाता। Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ने वाला है। चार दिनों के बाद राज्य में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात के आसार हैं। 28 अक्टूबर से एक नवम्बर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। आज शनिवार को राज्य में मौसम सामान्य रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सी तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वातावरण में नमी का स्तर 92 % तो वायुमंडलीय दबाव 1011 के स्तर पर रहने की संभावना है।

बिहार के मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के कारण होगा। 28 अक्तूबर से एक नवंबर तक बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने के आसार हैं। इस बीच 29 अक्तूबर को भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से शुक्रवार को यह अलर्ट जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान द्वीप समूह के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23 अक्तूबर की सुबह 05:30 बजे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके 26 अक्तूबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर आंध्र प्रदेश तथा उससे सटे दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ने के आसार हैं।