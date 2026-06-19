Bihar Weather: चार जिलों में भारी बारिश, 10 में आंधी का अलर्ट; आज कैसा रहा बिहार का मौसम?
Bihar Weather Today: बिहार में 4 जिलों में बारिश तो 10 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।
Bihar Weather Today: पटना सहित बिहार के 14 जिलों में आज शुक्रवार को भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ भारी बारिश को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य में नमी का स्तर 32 प्रतिशत और वायुमंडलीय दबाव 1002 के स्तर पर है।
वहीं भागलपुर, गया जी, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना और शेखपुरा जिले में गरज-चमक साथ तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चेतावनी वाले सभी जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी।
प्रदेश में दो तरह का मौसम होने से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य के कई दिनों में भीषण गर्मी से लोग परेशान है, तो कहीं गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है। गुरुवार को राज्य का न्यूनतम पारा 24.9 से 32.0 और अधिकतम पारा 31.5 से 42.5 डिग्री के बीच रहा। इस दौरान किशनगंज में 57 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं किशनगंज के अर्राबारी का अधिकतम पारा 31.5, पूर्णिया का 33.8, मधुबनी के सुखेत का 34.2, मधेपुरा का 34.8 और सहरसा का 35.7 डिग्री रहा।
जमुई और मुजफ्फरपुर में रुका है मानसून
12 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया एवं भागलपुर जिले में प्रवेश कर गया था। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा जमुई जिले के कुछ भागों में भी मानसून प्रवेश किया था। इसके बाद से ही पिछले छह दिनों से मानसून की उत्तरी सीमा जमुई और मुजफ्फरपुर के समीप रुकी हुई है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें