पूर्णिया से नवादा तक 6 जिलों में भारी बारिश, पूरे बिहार में आज आंधी-बिजली का अलर्ट

Bihar Mausam News: बिहार के 6 जिलो में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में आंधी और बिजली का अलर्ट जारी किया है। पटना में भी मौसम खराब रहने की आशंका है।

Bihar Weather Today: बिहार में अधिकतर जगहों पर शनिवार 13 सितंबर को मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने दो जिलों में ऑरेंज और अन्य सभी में येलो अलर्ट जारी किया है। सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज और अररिया में शनिवार को अति भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, सुपौल, पूर्णिया, नवादा, जमुई में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, समस्तीपुर समेत अन्य जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शनिवार को मॉनसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के इलाकों में झमाझम बरसात के आसार हैं। वहीं, दक्षिण बिहार में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो बिहार में अभी 4-5 दिन भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 18 सितंबर के बाद मॉनसूनी गतिविधियों में कमी आ सकती है।

सीमांचल में किसानों की चिंता बढ़ी पूर्णिया समेत सीमांचल क्षेत्र में 17 सितंबर तक घनघोर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इस तरह के पूर्वानुमान से आलू के किसानों की परेशानी बढ़ गई है।