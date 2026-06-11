Bihar Weather: सुबह में छाया अंधेरा और झमाझम बारिश, बिहार में प्री मानसून का असर; 32 जिलों में आंधी-पानी और वज्रपात

Bihar Weather Today: इधर मौसम विभाग ने पंजाब से बिहार होकर पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों तक ट्रफ लाइन बनने से पटना सहित 32 जिलों में आंधी-पानी और वज्रपात की आशंका हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीमांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Bihar Weather Today: गुरुवार की सुबह बिहार में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। आरा, बक्सर, छपरा और सुपौल समेत कुछ अन्य जिलों में आंधी के साथ-साथ झमाझम बारिश हो रही है। सुबह-सुबह बारिश और तेज हवाएं चलने से बिहार के कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी से भारी राहत मिली है। सुबह के वक्त बिहार के कई जिलों में अंधेरा छा गया। हालत यह हो गई कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की लाइटें ऑन नजर आईं।

इधमौसम विभाग ने पंजाब से बिहार होकर पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों तक ट्रफ लाइन बनने से पटना सहित 32 जिलों में आंधी-पानी और वज्रपात की आशंका हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीमांचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग के जिलों को छोड़कर पटना सहित राज्यभर में गरज तड़क और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित दक्षिण बिहार में 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक आंधी का येलो अलर्ट है। आंधी पानी की यह स्थिति 13 जून तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि चार दिनों में बिहार में मानसून के प्रसार के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। गुरुवार को संभावित यह वर्षा प्री मानसून गतिविधियां हैं।

मानसून अगले हफ्ते तक पहुंचनेे की उम्मीद मुजफ्फरपुर जिले में भी लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने गुरुवार से अगले दो दिनों तक गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई है। अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की बात कही है।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने कहा कि मानसून तेजी से जिले की ओर बढ़ रहा है। इस कारण मानसून जनित परिस्थितियों के जोर पकड़ने से बारिश के आसार बढ़ते जा रहे है। पछुआ हवा के चलने से बंगाल की खाड़ी से आनेवाली नम हवाओं से उमस की अधिकता बनी रह रही है। उन्होंने अगले सप्ताह मानसून के जिले में प्रवेश कर जाने की संभावना जताई।

भागलपुर में 14 जून तक तेज आंधी-बारिश का अलर्ट भागलपुर जिले में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। बिहार कृषि विवि (बीएयू) सबौर द्वारा जारी पूर्वानुमान के 14 जून तक दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं), चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 13 जून को भागलपुर और बांका में भारी बारिश होने की भी संभावना है। बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस था। बीएयू के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल अधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में 12-14 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।

गया जी जिले में बारिश के आसार गया जी जिले में भी लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ एसके पटेल ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को गर्म पछुआ हवाएं चली थीं, जबकि बुधवार को पुरवैया हवा के कारण उमस बढ़ गई। उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और पंजाब से बिहार तक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके अलावा बिहार से बंगाल की खाड़ी तक भी एक अन्य ट्रफ लाइन गुजर रही है।