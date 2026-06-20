मुजफ्फरपुर में ठिठका हुआ मॉनसून, पटना में बादल छाए रहेंगे; बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम
बिहार में मॉनसून दस्तक देने के बाद मुजफ्फरपुर में ठिठका हुआ है। झमाझम बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी और लू से दो-चार होना पड़ रहा है। पटना में आज बादल छाए रहेंगे, तो भागलपुर और पूर्णिया में एक-दो जगहों पर मौसम खराब रहने की आशंका है। दक्षिण बिहार में हीटवेव की चेतावनी है।
Bihar Weather Today: बिहार में अगले 3 दिनों तक दो तरह का मौसम देखने को मिलेगा। कहीं आंधी चलेगी और छिटपुट बारिश होगी, तो कहीं पर भीषण गर्मी के साथ लू चलने की चेतावनी है। राजधानी पटना में शनिवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज-तड़क की संभावना है। दूसरी ओर, मॉनसून मुजफ्फरपुर जिले में ठिठका हुआ है। अलनीनो के प्रभाव से अगले एक सप्ताह तक बिहार में झमाझम बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। ऐसे में उमस भरी गर्मी का कहर जारी रहने के आसार हैं। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी।
मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम एवं मध्य बिहार के जिलों में शनिवार को हीटवेव की चेतावनी जारी की है। जबकि उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्वी हिस्से के 12 जिलों में एक-दो जगहों पर आंधी और वज्रपात के साथ हल्की बरसात की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
पटना में आज का मौसम
राजधानी पटना में शनिवार को तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। वैसे तो बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन दोपहर में तीखी धूप हुई तो हीटवेव की स्थिति रह सकती है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मुजफ्फरपुर में आज का मौसम
पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अलनीनो के प्रभाव से मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में खंड बारिश की स्थिति बन रही है। कहीं पूरी तरह शुष्क और साफ आसमान तो कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि, शुष्क रहने वाला क्षेत्र अधिक है। अभी एक सप्ताह तक मुजफ्फरपुर में बारिश की संभावना 20 प्रतिशत के आसपास ही है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही यह सामान्य से महज 0.8 डिग्री कम रहा। दोपहर में हवा का रुख पुरवा होने से नमी की मात्रा बढ़ गई।
भागलपुर में आज का मौसम
जिले में आज झमाझम बारिश की संभावना नहीं है। एक-दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन एवं रात में तकरीबन एक समान गर्मी पड़ रही है। दिन और रात के तापमान का अंतर घट रहा है, भागलपुर में शुक्रवार को यह अंतर घटकर महज 9.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। कमजोर मॉनसून के कारण बीते 8 दिनों में एक बार भी बारिश नहीं हुई। दिन में घर से बाहर निकल रहे लोगों को उमस ने परेशान किया।
पूर्णिया में आज का मौसम
जिले में कभी येलो, तो कभी ऑरेंज अलर्ट जारी होता है। मगर बारिश नदारद है। दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। मॉनसून आने के बाद हल्की बारिश हुई थी। इसके बाद अब तक झमाझम बरसात के लिए लोग तरस रहे हैं। शनिवार को जिले के एक-दो जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बाकी उमस भरी गर्मी परेशान करेगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।