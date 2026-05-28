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Bihar Weather Today: आज 32 जिलों में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, गर्मी पर IMD की रिपोर्ट में क्या?

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Today: आज गुरुवार, 28 मई को को राज्य के 32 जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

Bihar Weather Today: आज 32 जिलों में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, गर्मी पर IMD की रिपोर्ट में क्या?

Bihar Weather Today: दो दिनों की आंधी पानी की वजह से बिहार में झुलसाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आज गुरुवार, 28 मई को को राज्य के 32 जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी समेत कुछ जिलों में तापमान में कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं जिससे गर्मी से अस्थाई राहत की उम्मीद है। बिहार में आज सूर्यास्त शाम 06:42 PM बजे होगा। नमी का स्तर 39 % पाया गया है। वायुमंडलीय दबाव 1007 के स्तर पर है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार के लिए प्रदेश के मौमस के हालात पर रिपोर्ट जारी किया। आज राज्य 32 जिलों के लिए तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के कारण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। आज बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर जिलों के लिए आंधी और बारिश के साथ ठनका गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि आईएमडी की अलर्ट पर ध्यान दें। मौसम के हालात को देखते हुए अपनी गतिविधियों का संचालन करें। मौसम खराब होने पर घरों से बाहर नहीं निकलें। किसान खेतों में जाते हैं तो सावधानी रखें। बारिश की स्थिति बनते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बात दें कि, बुधवार को राज्य भर में बिगड़े मौसम के कारण 8 लोगों की मौत हो गई।

मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की ओर आगे बढ़ रही हैं। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण का भी असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री-मानसून के दौरान इस तरह का मिजाज बिल्कुल सामान्य माना जाता है। इससे खरीफ की फसल को लाभ मिलेगा लेकिन, तत्काल मक्का, सब्जी, फलों की फसल का नुकसान हो सकता है। बीते दिनों की बारिश से मक्के की तैयार फसल की क्षति हुई है।

भागलपुर, पूर्णिया में भारी बारिश के आसार

आज गुरुवार को भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार, बेतिया और गोपालगंज में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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