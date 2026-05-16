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Bihar Weather Today: पटना सहित 12 जिलों में आज आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, 5-6 दिन वर्षा संभावित

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Today: मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवा व हवा का कम दबाव का क्षेत्र बने होने से मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है। पटना सहित दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है।

Bihar Weather Today: पटना सहित 12 जिलों में आज आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, 5-6 दिन वर्षा संभावित

Bihar Weather Today: बिहार में गर्मी और उमस के बीच मौसम में बदलाव की आहट मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को राज्य में 16 शहरों में आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में प. चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका, भागलपुर में मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना सहित 12 शहरों में मेघ गर्जन और आंधी का येलो अलर्ट है। आज नमी का स्तर 35 % है,जबकि वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवा व हवा का कम दबाव का क्षेत्र बने होने से मौसम के मिजाज में बदलाव आ सकता है। पटना सहित दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है। शनिवार को पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ रोहतास, भभुआ, भोजपुर, समेत उत्तर बिहार में कई जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व आंधी-पानी को लेकर परिस्थितियां बनी हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच से छह दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में तेज हवा चलने के साथ वर्षा की गतिविधियां संभावित हैं। इस दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। शुक्रवार को रोहतास जिले के बिक्रमगंज में 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। गयाजी के एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई जबकि, अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहा। गयाजी के बांके बाजार में 5.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 37.1 डिग्री सेल्सियस एवं 41.3 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। तापमान में वृद्धि होने के साथ दिन और रात में लोगों ने उमस भरी गर्मी महसूस की।

प्रमुख शहरों का तापमान :

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 37.1 26.0

गयाजी 37.6 25.0

भागलपुर 35.6 25.5

मुजफ्फरपुर 34.0 25.6

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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