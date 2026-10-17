Bihar Weather Today 17 October: ठंड ने दे दी दस्तक, बिहार में दुर्गा पूजा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
आज बिहार में मौसम साफ रहेगा। किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम सामान्य रहने की संभावना है।
Bihar Weather Today 17 October: बिहार में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम तो गुलाबी ठंड का एहसास होता है जबकि, दिन में अभी भी गर्मी से पंखा चलाने की स्थिति बनी रहती है। मानसून की पूरी तरह से विदाई हो चुकी है। राज्य में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त है। आज शनिवार को राज्य का मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले के लिए बारिश, आंधी या वज्रपात का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शुक्रवार शाम को जमुई, भागलपुर, खगड़िया, बांका और मधेपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई थी। आज शनिवार को पटना का तापमान सुबह में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि 21 अक्तूबर तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम आम तौर पर सामान्य रहेगा।
आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज से ही दुर्गा पूजा मेला की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा शुरू हो गई है और शाम में पंडालों में भीड़ बढ़ेगी। लोग रात में मेला देखने निकलेंगे। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज मौसम समान्य रहेगा। किसी भी जिले में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस किया जाएगा लेकिन, शाम को तापमान सामान्य रहेगा। मोटा-मोटी 21 अक्तूबर तक मौसम ठीक-ठाक रहेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर समेत कई जिलों में सुबह में कुहासा की स्थिति बन सकती है।
आज राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान भिन्न-भिन्न रहेगा। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान औसतन 33 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सी के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम दिन में साफ रहेगा। दोपहर में धूप तीखी हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें