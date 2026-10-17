Bihar Weather Today 17 October: ठंड ने दे दी दस्तक, बिहार में दुर्गा पूजा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

आज बिहार में मौसम साफ रहेगा। किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

Bihar Weather Today 17 October: बिहार में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम तो गुलाबी ठंड का एहसास होता है जबकि, दिन में अभी भी गर्मी से पंखा चलाने की स्थिति बनी रहती है। मानसून की पूरी तरह से विदाई हो चुकी है। राज्य में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त है। आज शनिवार को राज्य का मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले के लिए बारिश, आंधी या वज्रपात का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। शुक्रवार शाम को जमुई, भागलपुर, खगड़िया, बांका और मधेपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई थी। आज शनिवार को पटना का तापमान सुबह में 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि 21 अक्तूबर तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दुर्गा पूजा के दौरान मौसम आम तौर पर सामान्य रहेगा।

आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज से ही दुर्गा पूजा मेला की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा शुरू हो गई है और शाम में पंडालों में भीड़ बढ़ेगी। लोग रात में मेला देखने निकलेंगे। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज मौसम समान्य रहेगा। किसी भी जिले में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस किया जाएगा लेकिन, शाम को तापमान सामान्य रहेगा। मोटा-मोटी 21 अक्तूबर तक मौसम ठीक-ठाक रहेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर समेत कई जिलों में सुबह में कुहासा की स्थिति बन सकती है।