Bihar Weather Today: बारिश के आसार नहीं, सुबह व रात में कोहरा; आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

Bihar Weather Today: बारिश के आसार नहीं, सुबह व रात में कोहरा; आज बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

संक्षेप:

बिहार के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं  है।

Feb 08, 2026 06:43 am IST
आज 8 फरवरी रविवार को बिहार में मौसम के मिजाज पर मौसम विभाग का अपडेट आ गया है। आज राज्य आज में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन, सुबह के समय मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा देखा जा सकता है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी की थोड़ी समस्या रह सकती है। रात में 8,9 बजे के बाद कुछ इलाकों में कोहरा असर दिखाएगा।

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अनुसार रविवार को(आज) बिहार के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, सवेरे और रात को ठंड का असर अभी कुछ दिनों तक दिखेगा। बताया जा रहा है कि बेतिया, सीवान, सारण, मोतिहारी, गोपालगंज,दरभंगा, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, पटना, गया, नालंदा, बक्स सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुरऔर भागलपुर सहित कई जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है।

दरअसल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भारत में चल रही तेज पछुआ हवाओं और हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है। अगले दो, तीन दिनों तक मौसम के मिजाज में खास बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे। हालांकि, डॉक्टरों ने अभी बुजुर्ग और बच्चों को सर्दी से बचाने की सलाह दी है क्योंकि, वेदर कंडिशन में बदलाव का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

